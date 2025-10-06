Wojciech Szczęsny przyleciał na premierę filmu o sobie. Dorwali go już na lotnisku. Co za sceny!

Wojciech Szczęsny przyleciał z Robertem Lewandowskim prywatnym samolotem do Polski na premierę filmu dokumentalnego "Szczęsny", który będzie dostępny na Prime Video od 6 października.

Wojciech Szczęsny - jak mało który polski piłkarz - zasłużył na to, by nakręcić o nim film dokumentalny. Bramkarz FC Barcelona co prawda w swojej karierze nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale osiągnął już tyle, że można byłoby stworzyć o nim kilka filmów. "Szczena", który w Hiszpanii nazywany jest "Tekiem", dotarł do Warszawy w dniu premiery dokumentu o mało wyszukanym (bo i po co kombinować) tytule "Szczęsny". Jak na gwiazdora przystało, Wojciech Szczęsny przyleciał prywatnym samolotem. Towarzyszył mu Robert Lewandowski, czyli jego kolega z Barcelony. Obaj nasi zawodnicy w niedzielę, 5 października, zagrali w ligowym meczu z FC Sevilla, który zakończył się klęską Katalończyków. Na dodatek "Lewy" zmarnował rzut karny. Mimo wpuszczenia czterech goli eksperci dobrze ocenili występ "Szczeny". Portal Portal El Desmarque uznał nawet, że Wojciech Szczęsny był najlepszym zawodnikiem Barcelony w tym niechlubnym meczu.

Dorwali Wojciecha Szczęsnego na lotnisku. Co za sceny!

Teraz jednak "Tek" na chwilę może odpocząć od piłkarskiej codzienności. Już poniedziałek, 6 października, na Prime Video pojawi się dokument na temat życia golkipera Barcelony. Kibicie będą mieli okazję poznać Wojciecha Szczęsnego od prywatnej strony. Niektórzy fani tak bardzo nie mogli doczekać się przyjazdu wieloletniego bramkarza reprezentacji Polski, że już na lotnisku czatowali na swojego idola. Ich poświęcenie się opłaciło, bowiem dorwali Wojciecha Szczęsnego na lotnisku. Co to były za sceny! A "Szczena" cierpliwie rozdawał autografy.

Film "Szczęsny" trwa 1 h 38 minut. W opisie dokumentu zamieszczonym na Prime Video czytamy, że jest to "intymny portret Wojciecha Szczęsnego, bez filtra"

Droga, którą przeszedł od Agrykoli i Legii Warszawa, przez Arsenal, aż po Juventus i spektakularny transfer do Barcelony. Pokazujemy nie tylko kulisy kariery, ale także codzienność – życie z Mariną Łuczenko i ich dziećmi, czy skomplikowane relacje rodzinne. To opowieść o pasji, ambicji i cenie, jaką płaci się za grę na światowym poziomie

- tak reklamują film na stronie primevideo.com.

