Zlatan Ibrahimović kontynuuje swoją coroczną tradycję urodzinowych zakupów, po raz kolejny stawiając na luksus.

Były piłkarz AC Milan zainwestował w najnowsze hipersportowe Ferrari F80, warte ponad 15,5 miliona złotych.

Ten zakup to kolejny dowód na jego nienasycony apetyt na luksus, a szczegóły jego kolekcji samochodów i majątku zaskakują.

Sprawdź, co jeszcze kryje się w garażu Zlatana i jak udowadnia, że zawsze gra w najwyższej lidze.

Są w świecie sportu tradycje, które po prostu muszą być kontynuowane. Jedną z nich są coroczne, urodzinowe zakupy Zlatana Ibrahimovicia. Były gwiazdor, a obecnie doradca zarządu w AC Milan, 3 października każdego roku udowadnia, że jego apetyt na luksus jest nienasycony. Tym razem pobił jednak samego siebie, inwestując w motoryzacyjne dzieło sztuki, które dopiero za kilka miesięcy wyjedzie na drogi.

Jak donoszą szwedzkie media, wybór padł na najnowszy, hipersportowy model z Maranello – czarne Ferrari F80. To prawdziwa bestia na kołach, której specyfikacja brzmi jak marzenie każdego fana motoryzacji. Samochód ma być napędzany silnikiem o mocy 1200 koni mechanicznych, co pozwala mu osiągnąć 100 km/h w zaledwie 2,15 sekundy. Cena? Absolutny kosmos. Szacuje się, że Ibrahimović zapłacił za swoje nowe cacko około 3,6 miliona euro, czyli ponad 15,5 miliona złotych!

To oni mogą zastąpić Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Ujawnili listę

Kolekcja, której zazdrości cały świat. Co stoi w garażu Zlatana?

Nowe Ferrari F80 to już dziesiąty model tej legendarnej włoskiej marki w imponującej kolekcji Szweda. Jego garaże w Mediolanie i Sztokholmie przypominają salon najbardziej luksusowych samochodów. W poprzednich latach na urodziny kupował między innymi Ferrari 812 Competizione, Daytona SP3 czy SF90 XX Spider. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. "Ibra" jest również dumnym posiadaczem co najmniej czterech modeli Porsche oraz kilku Lamborghini.

Znamy kadrę Litwy na mecz z Polską. Gwiazda znana z Ekstraklasy o krok od rekordu

Ferrari F80 – następca legendy w limitowanej edycji

Model, na który zdecydował się Zlatan, to samochód absolutnie wyjątkowy. Ferrari F80 jest duchowym następcą legendarnego LaFerrari i wejdzie na rynek w ściśle limitowanej serii. Wyprodukowanych zostanie zaledwie 799 egzemplarzy, a pierwsi klienci odbiorą swoje auta dopiero pod koniec roku. Oznacza to, że Ibrahimović znalazł się w elitarnym gronie osób, które jako pierwsze na świecie będą mogły cieszyć się tym cudem techniki.

Wielki powrót legend na Stadion Śląski. Podolski wbija szpilę przed meczem z Polską!