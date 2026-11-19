Pogoda w Krakowie: 20-22 listopada

Weekend w Krakowie upłynie pod znakiem postępującego ochłodzenia i słabych opadów deszczu. Mieszkańcy powinni przygotować się na typowo jesienną aurę, która nie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Z dnia na dzień odczujemy wyraźny spadek temperatury, a wiatr, choć nie będzie silny, może potęgować uczucie chłodu.

Piątek: najcieplej, ale z deszczem

Weekend rozpocznie się najcieplejszym dniem w prognozie. W piątek termometry w Krakowie wskażą maksymalnie około 11°C, a w najchłodniejszym momencie nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 7 stopni. Niestety, dzień będzie deszczowy – synoptycy przewidują słabe opady. Powieje też umiarkowany wiatr ze średnią prędkością około 5 m/s, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Sobota: ochłodzenie i ciąg dalszy opadów

W sobotę mieszkańcy odczują już wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 7°C, co oznacza spadek o kilka stopni w porównaniu z piątkiem. Noc będzie jeszcze chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 3 stopni Celsjusza. Opady deszczu utrzymają się przez cały dzień. Wiatr nieco osłabnie, osiągając w porywach prędkość około 4-5 m/s.

Niedziela: przymrozek i coraz mniej deszczu

Niedziela przyniesie dalszy ciąg ochłodzenia i będzie najzimniejszym dniem weekendu. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą maksymalnie około 4°C. Kluczowa zmiana nastąpi jednak w nocy, kiedy temperatura spadnie poniżej zera, do około -1 stopnia. To pierwszy przymrozek w tej prognozie. Opady deszczu będą słabsze niż w poprzednich dniach, ale nadal możliwe. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni w Krakowie sugeruje, że warto zaplanować weekend pod dachem. Chłodna i deszczowa aura nie będzie zachęcać do długich spacerów czy spędzania czasu na zewnątrz. To może być dobra okazja do nadrobienia zaległości kulturalnych w zamkniętych obiektach lub spędzenia czasu w kawiarniach i restauracjach. Na pewno warto przygotować parasole i cieplejsze ubrania, zwłaszcza na niedzielny wieczór.

Dane pogodowe: OpenWeather