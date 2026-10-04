Potężny pożar hali przy granicy! Ponad 70 strażaków walczy z ogniem. Akcja może potrwać do rana

Pożar objął całą halę o powierzchni 4300 metrów kwadratowych.

Na miejscu działa 16 zastępów, a do Słubic docierają kolejne jednostki.

Strażacy przewidują, że akcja może potrwać przez całą noc.

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Ogień objął całą halę

Jak informuje RMF FM, ogień pojawił się w jednej z hal magazynowych na osiedlu Przemysłowym w Słubicach. Pożar szybko objął cały budynek. Według „Gazety Lubuskiej” hala ma powierzchnię około 4300 metrów kwadratowych.

Zgłoszenie strażacy otrzymali krótko po godzinie 21. Alarm wszczął monitoring pożarowy, który wykrył zadymienie.

Ponad 70 strażaków walczy z żywiołem

Na miejsce skierowano 16 zastępów straży pożarnej. W akcji bierze udział ponad 70 strażaków z całego regionu. Sprowadzane są także kolejne jednostki, między innymi z Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego.

Akcja może potrwać do rana

Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Strażacy cały czas prowadzą działania i próbują ugasić ogień. Ze względu na skalę pożaru akcja może potrwać nawet do rana.