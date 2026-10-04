„Jolanta” będzie gryźć ziemię. Gigantyczna maszyna wylądowała nocą w Warszawie

Tarcza TBM nazwana imieniem „Jolanta” rozpoczyna właśnie pracę przy drugiej nitce kolektora Mokotowskiego Bis. To najważniejszy etap inwestycji Wodociągów Warszawskich, trwającej od połowy roku. Komora startowa znajduje się na Płycie Desantu na Solcu. Tam pod osłoną nocy tarcza została dowieziona do montażu. Waży 107 ton, ma 3,4 m średnicy. Przed maszyną ponad dwa kilometry pracy. Tarcza wydrąży trzy odcinki o długości 853, 711 i 814 m. Łącznie powstanie pod Mokotowem 2378 m nowego tunelu dla kolektora.

Będzie pracowała około 15 m pod ziemią, a pod skrzyżowaniem ul. Czerniakowskiej i Gagarina na około 10 m. W tym miejscu tunel kolektora ma połączyć się z pierwszą nitką. Przy Płycie Desantu powstanie również przepompownia. Będzie przetłaczać mieszaninę ścieków i wód opadowych.

– Kolektor Mokotowski Bis odciąży istniejący system kanalizacyjny i stworzy dodatkową rezerwę retencyjną na czas intensywnych opadów. To rozwiązanie, które pozwoli sprawniej odprowadzać nadmiar wód deszczowych i lepiej przygotować miasto na wyzwania związane ze zmianami klimatu – mówi Jarosław Robak z MPWiK.

Budowa drugiego etapu kolektora Mokotowskiego Bis wraz z przebudową obiektu zrzutowego Płyta Desantu ma kosztować 218,5 mln zł netto. Wykonawcą jest firma Inżynieria Rzeszów.

A to tylko część realizowanego od ponad 20 lat przez stołeczne wodociągi projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Jego całkowity koszt to ponad 7,6 mld zł, z czego ok. 4 mld zł pochodzi z funduszy unijnych.

Drążenie drugiej nitki kolektora na Mokotowie ma zakończyć się w drugiej połowie 2027 r. Zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2029 r.

Prace przy kolektorze już spowodowały zmiany na drogach. Na Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa jezdnia została zwężona o jeden pas - zamknięty jest wyjazd z ul. 29 Listopada na Czerniakowską. A do 8 października zamknięte będzie połączenie ul. Górnośląskiej z Solcem. Autobusy nie zatrzymują się na przystanku Legia-Stadion.

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