Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Świadkowie wyciągali kierowcę przez bagażnik

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-04 17:05

W niedzielę po południu (4 października) doszło do dramatycznego zdarzenia na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Kierujący Dacią niespodziewanie stracił kontrolę nad autem, co doprowadziło do poważnego wypadku. Zanim nadeszła fachowa pomoc, inni uczestnicy ruchu podjęli desperacką próbę ratowania uwięzionego w rozbitym aucie mężczyzny. Niestety, poszkodowany zmarł niedługo po przewiezieniu do szpitala.

Dramatyczne zderzenie na alei Armii Ludowej w Warszawie

Do tragicznych wydarzeń doszło w niedzielę po godzinie 14:30 na alei Armii Ludowej, w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu na Wisłostradę. Z informacji przekazanych przez warszawską policję wynika, że kierowca pomarańczowej Dacii, z niejasnych na ten moment powodów, nagle utracił kontrolę nad prowadzonym samochodem. Jak relacjonował w wypowiedzi dla portalu „Super Express” mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, pojazd z dużą siłą uderzył w bariery oddzielające jezdnie, po czym zahaczył o Toyotę i Opla.

Skutki zderzenia były katastrofalne. Dacia przewróciła się na bok, całkowicie tarasując lewy pas ruchu w stronę Pragi. W zniszczonym samochodzie znajdował się ciężko ranny kierowca.

Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?

Heroiczna postawa innych kierowców i tragiczny finał akcji na Trasie Łazienkowskiej

Zanim służby ratunkowe zdołały dojechać na miejsce wypadku, rozegrała się tam pełna napięcia akcja. Świadkowie zdarzenia, podróżujący innymi pojazdami, bez wahania ruszyli z pomocą. Aby wydobyć nieprzytomnego mężczyznę z uszkodzonego pojazdu, ratujący musieli wyciągnąć go przez otwór bagażnika.

Według informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji dziennikarzom „Super Expressu”, na miejscu prowadzono intensywną reanimację kierowcy Dacii. Następnie w bardzo ciężkim stanie przetransportowano go do placówki medycznej. Niestety, wkrótce stamtąd nadeszła smutna informacja, że mężczyzny nie udało się uratować.

Utrudnienia w ruchu i policyjne dochodzenie po wypadku

Zdarzenie to spowodowało potężne problemy komunikacyjne na Trasie Łazienkowskiej. Na czas trwania akcji służb medycznych oraz pracy policyjnych śledczych, dwa z trzech pasów w stronę Pragi zostały wyłączone z ruchu, co doprowadziło do powstania ogromnych zatorów w tej części miasta.

Funkcjonariusze policji sprawdzili stan trzeźwości pozostałych uczestników kolizji. Okazało się, że osoby prowadzące Toyotę i Opla były trzeźwe i miały ważne prawo jazdy. Trwa dochodzenie, mające na celu dokładne ustalenie, dlaczego kierowca dacii stracił panowanie nad swoim samochodem.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI