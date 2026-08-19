Tramwaje wracają na estakadę

Wielki powrót tramwajów na chorzowską estakadę staje się faktem. We wtorek zakończyły się przejazdy techniczne, które miały sprawdzić, czy infrastruktura jest gotowa na ponowne uruchomienie regularnego ruchu.

Tramwaje Śląskie poinformowały, że testy przebiegły pomyślnie. Oznacza to, że już w sobotę, 22 sierpnia 2026 roku, możliwe będzie wznowienie ruchu tramwajowego na głównej trasie łączącej Bytom, Chorzów i Katowice.

To szczególnie ważna informacja dla pasażerów. Tramwaje są bowiem jedynym środkiem transportu, który po wznowieniu ruchu będzie mógł przejeżdżać przez estakadę bez konieczności korzystania z objazdów.

Estakada była zamknięta przez ponad rok

Chorzowska estakada nad rynkiem, wraz z przebiegającą po niej trasą tramwajową, została wyłączona z użytkowania ponad rok temu. Powodem była ekspertyza techniczna, która wskazywała na konieczność zamknięcia obiektu.

Wówczas zdecydowano nie tylko o wstrzymaniu ruchu tramwajowego na estakadzie, ale również o zamknięciu ruchu pod obiektem. Dla mieszkańców i kierowców oznaczało to poważne utrudnienia komunikacyjne w samym centrum Chorzowa.

Przez wiele miesięcy trwały analizy dotyczące możliwości ponownego udostępnienia obiektu. Przełom nastąpił w tym roku.W maju 2026 roku miasto otrzymało uzupełniającą ekspertyzę dotyczącą stanu estakady. Na jej podstawie rozpoczęto stopniowe przywracanie ruchu pod obiektem.

Jako pierwsi z przejść pod estakadą mogli ponownie korzystać piesi. Stało się to 5 maja. Później przywrócono także ruch samochodowy.

Na powrót tramwajów trzeba było jednak poczekać dłużej. Konieczne było przeprowadzenie dodatkowych przygotowań oraz sprawdzenie infrastruktury przed dopuszczeniem regularnego ruchu tramwajowego.

Najdłuższe linie tramwajowe w woj. śląskim:

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Przejazdy testowe zakończone sukcesem

Kluczowym etapem były przejazdy techniczne tramwajów po estakadzie. Miały one potwierdzić, że torowisko i pozostała infrastruktura są przygotowane do ponownego użytkowania.

Testy zakończyły się pomyślnie.

- Zakończyły się pomyślnie przejazdy testowe tramwajów po chorzowskiej estakadzie. Oznacza to, że już w sobotę, 22 sierpnia 2026 roku, możliwe będzie wznowienie ruchu tramwajowego na trasie łączącej Bytom, Chorzów i Katowice – przekazały Tramwaje Śląskie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w sobotę pasażerowie ponownie będą mogli korzystać z tramwajowego połączenia przez centrum Chorzowa.

Koniec ważnego objazdu?

Powrót tramwajów na estakadę oznacza nie tylko ułatwienie dla pasażerów, ale także zmianę organizacji komunikacji w regionie. Przez ponad rok zamknięty odcinek wymuszał zmiany tras i korzystanie z alternatywnych połączeń.

Teraz kluczowy fragment trasy Bytom–Chorzów–Katowice ma ponownie działać w pierwotnym przebiegu.

Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim krótszą i wygodniejszą podróż oraz powrót tramwajów do jednego z najważniejszych punktów komunikacyjnych Chorzowa.