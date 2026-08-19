Śmigłowiec LPR lądował w Myszkowie

Niepokojące zgłoszenie postawiło w środę rano na nogi służby w Myszkowie. Około godz. 8:15 w środę, policjanci otrzymali informację o kobiecie, która miała zostać znaleziona przez sąsiadkę. Poszkodowana leżała i miała widoczne poparzenia ciała. Konieczne było wezwanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w rejonie ul. Kościuszki w Myszkowie. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano służby ratunkowe. Stan kobiety wymagał szybkiego transportu do szpitala, dlatego zdecydowano o wykorzystaniu śmigłowca LPR.

Śmigłowiec wylądował w rejonie Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przed godz. 9. Poszkodowana została następnie zabrana na pokład śmigłowca i przetransportowana do placówki medycznej.

– Sąsiadka zgłosiła, że znalazła kobietę leżącą z widocznymi poparzeniami ciała. Na ten moment kobieta została zabrana przez helikopter – przekazała "SE" mł. asp. Klaudia Maladyn, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Co wydarzyło się wcześniej?

Na razie pozostaje wiele niewiadomych. Policja nie potwierdza, w jakich dokładnie okolicznościach kobieta doznała obrażeń. Nie wiadomo również, czy poparzenia mogły mieć związek z wybuchem.

– Na ten moment nic nie wiadomo. Policjanci wykonują czynności na miejscu – poinformowała rzeczniczka myszkowskiej policji.

Funkcjonariusze prowadzą działania, które mają pomóc ustalić, co wydarzyło się przed odnalezieniem kobiety. Kluczowe będzie ustalenie, w jaki sposób doszło do powstania obrażeń oraz czy w zdarzeniu uczestniczyły inne osoby.

Według wstępnych informacji poszkodowana może mieć około 40 lat. Jej dokładny wiek nie został jednak jeszcze potwierdzony.Na miejscu pracują policjanci. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą ustalane w toku prowadzonych czynności.

Do sprawy będziemy wracać.