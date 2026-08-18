Awantura zakończyła się tragedią. Nie żyje mężczyzna

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek, 17 sierpnia, tuż przed godz. 19 w jednym z budynków przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu. Według ustaleń policji pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do awantury. Informację o tragedii jako pierwsze podało "TVP3 Katowice".

W pewnym momencie sytuacja miała wymknąć się spod kontroli. Jak informuje policja, 40-letni mieszkaniec Sosnowca zaatakował nożem 43-letniego mężczyznę.

Obrażenia mężczyzny okazały się śmiertelne. Pomimo natychmiastowo podjętej akcji ratunkowej życia 43-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł od odniesionych obrażeń.

Podejrzewany był pijany. Miał 2 promile alkoholu w organizmie

Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Sosnowca. Jak wynika z informacji przekazanych przez służby, mężczyzna miał około 2 promili alkoholu w organizmie.

— Obecni na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora, który zarządził sekcję zwłok. Do sprawy zatrzymano 40-letniego mieszkańca Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2 promile w wydychanym powietrzu — przekazuje "SE" st. post. Bartłomiej Mysłek, zastępca rzecznika prasowego KMP w Sosnowcu.

Na miejscu rozpoczęło się zabezpieczanie śladów i ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia. Śledczy będą teraz sprawdzać, co dokładnie doprowadziło do awantury i w jaki sposób doszło do ataku.

Nie wiadomo jeszcze, co było bezpośrednią przyczyną konfliktu między mężczyznami oraz co spowodowało eskalację konfliktu.

Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy przesłuchują świadków i zabezpieczają dowody, które mogą pomóc w odtworzeniu ostatnich chwil życia 43-latka. Prokurator zarządził również sekcję zwłok, która ma pomóc ustalić dokładną przyczynę śmierci mężczyzny.

Na tym etapie śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii. O dalszym losie zatrzymanego 40-latka zdecydują prokuratura i sąd.

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