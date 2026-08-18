Polacy chcą uciekać na wieś

Coraz więcej mieszkańców dużych polskich miast spogląda w stronę wsi. Dom z ogrodem, cisza, więcej zieleni i możliwość ucieczki od miejskiego zgiełku to wizja, która kusi sporą część badanych. Z raportu "To my. Lokalnie 2026" wynika, że przeprowadzkę z miasta na wieś w mniejszym lub większym stopniu rozważa 33 proc. badanych mieszkańców miast wojewódzkich. Co ciekawe, na czele zestawienia wcale nie znalazła się Warszawa. Gdzie zainteresowanie życiem poza miastem jest największe?

Wyprowadzka na wieś nie jest niszowym marzeniem mieszkańców największych miast. Z naszych danych wynika, że taki ruch mniej lub bardziej rozważa 33% badanych, którzy na co dzień mieszkają w miastach wojewódzkich – mówi Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu ogłoszeniowym Nieruchomosci-online.pl.

Mieszkańcy tych miast najczęściej marzą o życiu na wsi

Największe zainteresowanie życiem na wsi deklarują badani mieszkańcy Gdańska – przeprowadzkę rozważa tam aż 44 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajęły Kielce, gdzie taką możliwość wskazało 39 proc. ankietowanych. Podium zamyka Zielona Góra z wynikiem 37 proc. Pełne zestawienie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

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Z tych miast Polacy chcą uciec. Wolą wieś

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Warszawa poza czołówką. Wysokie ceny nie wystarczyły

Wynik Warszawy może być zaskakujący, szczególnie jeśli spojrzymy na ceny nieruchomości. Stolica należy do najdroższych rynków mieszkaniowych w kraju, a różnice między cenami w mieście i otaczających je miejscowościach są znaczące.

Dane z raportu pokazują, że w I kwartale 2026 roku średnia ofertowa cena mieszkania z rynku wtórnego w Warszawie wynosiła 17,9 tys. zł za mkw. Mieszkania w stolicy były średnio o 53 proc. droższe niż w gminach należących do aglomeracji warszawskiej. Mimo tego tylko co czwarty badany warszawiak deklarował mniejszą lub większą chęć zamieszkania na wsi.