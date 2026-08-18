Podczas wtorkowych porannych kontroli IV, V i VI sekcji Kanału Gliwickiego wyłowiono około 201 kg śniętych ryb. Od soboty łączna masa wyłowionych ryb przekroczyła już 1,2 tony. Wśród nich znalazły się przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie.

Wody Polskie prowadzą regularne patrole na lądzie i wodzie, szczególnie w rejonie kanału oraz zbiornika Dzierżno Duże. Ich celem jest szybkie wykrywanie i usuwanie śniętych ryb.

Walka ze złotą algą

Służby podejmują działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się Prymnesium parvum, czyli złotej algi. Jej zakwit może być toksyczny dla organizmów wodnych. Naukowcy wskazywali ją jako bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Do masowego śnięcia ryb doszło również w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024 roku.

Po ostatnich opadach wzrósł poziom wody w V i VI sekcji Kanału Gliwickiego. Wody Polskie przygotowały podwyższenie zastawek jazu, aby zwiększyć możliwość gromadzenia wody w V sekcji i ograniczyć jej niekontrolowany przepływ do Dzierżna Dużego.

Zakaz żeglugi i korzystania z wody

Wprowadzono zakaz żeglugi w V sekcji Kanału Gliwickiego. Wody Polskie tłumaczą, że ruch jednostek może powodować falowanie i zwiększać ryzyko przedostania się wody wraz ze złotą algą do zbiornika Dzierżno Duże.

Z kolei wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z VI sekcji kanału. Obejmuje on m.in. kąpiel i wchodzenie do wody, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt, podlewanie, sporty wodne i turystykę oraz inne czynności związane z bezpośrednim kontaktem z wodą.

Najnowsze badania nie przynoszą przełomu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że w poniedziałkowych próbkach pobranych w VI sekcji Kanału Gliwickiego stwierdzono 547 mln komórek złotej algi w litrze wody. To poziom zbliżony do wyniku z piątku, gdy odnotowano 530 mln komórek na litr.

Pożar kawiarni Alahamora w Gliwicach:

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Możliwe użycie nadtlenku wodoru

Służby są przygotowane również na zastosowanie nadtlenku wodoru, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. W 2024 roku na Kłodnicy przeprowadzono eksperyment z wykorzystaniem tej substancji. Według raportu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego liczebność złotej algi spadła wówczas o ponad 90 proc.

Rozwojowi glonu sprzyjają m.in. wysoka temperatura wody, jej stagnacja oraz zasolenie. Problem zasolenia jest związany także z działalnością kopalń. Według ustaleń Najwyższej Izby Kontroli w latach 2020–2023 kopalnie na terenie województwa śląskiego odprowadzały do dorzeczy Odry i Wisły średnio 183 mln metrów sześciennych wód dołowych rocznie, zawierających około 1,5 mln ton soli.