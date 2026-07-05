Hubert Hurkacz i jego dziewczyna Hanna Walicka. Ukochana wspiera tenisistę na trybunach [ZDJĘCIA]

Hubert Hurkacz, walcząc na Wimbledonie, nie jest już sam – oficjalnie potwierdził związek z 21-letnią Hanną Walicką.

Partnerka tenisisty, z lekkoatletyczną przeszłością, doskonale rozumie presję sportu, będąc dla Hubiego „cudownym wsparciem”.

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Hubert Hurkacz jeszcze na początku 2026 roku 29-latek żartował, że życie tenisisty to często samotność – częste podróże, intensywny trening i mało czasu na relacje. Wszystko zmieniło się w ostatnim czasie. Podczas Wimbledonu zapytany o piękną brunetkę wspierającą go w jego boksie w czasie meczów, oficjalnie potwierdził, że ma dziewczynę. Z Hanną Walicką tworzy parę już od kilku miesięcy.

Hubert Hurkacz DZIEWCZYNA: Kim jest Hanna Walicka?

„To moja dziewczyna. Jest naprawdę wspaniała i stanowi dla mnie cudowne wsparcie” – powiedział z uśmiechem po jednym z meczów, wskazując na 21-letnią Hannę Walicką siedzącą w jego boksie.

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Hanna Walicka pochodzi z Łodzi. Od dłuższego czasu pojawiała się na turniejach obok Huberta – m.in. w Rotterdamie i wcześniej w innych imprezach. Ich związek był przedmiotem spekulacji fanów, a romantyczne zdjęcie opublikowane wiosną tylko podgrzało atmosferę.

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Dziewczyna Huberta Hurkacza uprawiała lekkoatletykę - trenowała skok o tyczce. Jej ostatnie starty w zawodach młodzieżowych U18 miały miejsce w 2021 roku. Wówczas ustanowiła swój rekord życiowy na poziomie 2,45 m. Ta sportowa przeszłość pomaga jej doskonale rozumieć presję i wyzwania, z jakimi mierzy się Hubert.

GALERIA: Hanna Walicka, piękna dziewczyna Huberta Hurkacza

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