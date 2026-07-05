Kiedyś handlowano tu dżinsami i kasetami, dziś grają tu największe gwiazdy. Tak zmieniał się Stadion Narodowy!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-07-05 10:05

Trudno dziś uwierzyć, że w miejscu lśniącej, biało-czerwonej areny jeszcze kilkanaście lat temu tętnił życiem największy bazar w Europie. Stadion Dziesięciolecia, niegdyś świadek wielkich sportowych triumfów, na lata zamienił się w Jarmark Europa, gdzie handlowano dosłownie wszystkim. Dziś PGE Narodowy to symbol nowoczesnej Polski i miejsce najważniejszych wydarzeń w kraju. Jak doszło do tej spektakularnej przemiany?

  • Niewiarygodna metamorfoza: miejsce, gdzie kiedyś tętnił życiem największy bazar Europy, dziś stało się symbolem nowoczesności i gości światowe gwiazdy.
  • Od chaotycznego Jarmarku Europa, z dżinsami i pirackimi kasetami, po lśniącą arenę za 2 miliardy złotych, powstałą na gruzach starego Stadionu Dziesięciolecia.
  • Poznaj szczegóły tej spektakularnej przemiany – od dżinsów i kaset do największych gwiazd na scenie PGE Narodowego!

Stadion Dziesięciolecia: Od sportowej chwały do największego bazaru Europy

Historia tego miejsca jest nierozerwalnie związana z historią Warszawy. Stary Stadion Dziesięciolecia powstał w latach 50. na wałach ziemnych usypanych z gruzów zniszczonej w czasie wojny stolicy. Przez dekady był areną wielkich meczów i wydarzeń, które elektryzowały całą Polskę. Z czasem jednak obiekt podupadł, a jego trybuny opanował handel. W latach 90. narodził się tu legendarny Jarmark Europa – chaotyczne, ale tętniące życiem handlowe miasteczko. Można było tam kupić dosłownie wszystko: od pirackich kaset magnetofonowych i gier komputerowych, przez modne dżinsy, po egzotyczne jedzenie. Dla wielu Polaków było to pierwsze zetknięcie z zachodnim światem, choć w bardzo specyficznym wydaniu.

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Nowa era, nowy gigant. Budowa areny na Euro 2012

Decyzja o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012 stała się impulsem do rewolucji. Stary, niszczejący obiekt nie pasował do wizerunku nowoczesnego kraju. W 2008 roku ruszyła budowa nowego Stadionu Narodowego, który powstał dokładnie w niecce swojego poprzednika. Prace trwały do końca 2011 roku, a ich efektem jest jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie. Imponująca konstrukcja z rozsuwanym dachem i fasadą w narodowych barwach kosztowała blisko 2 miliardy złotych. Arena może pomieścić 58 580 widzów na meczach piłkarskich i ponad 72 tysiące podczas koncertów. Oficjalne otwarcie nastąpiło 29 stycznia 2012 roku, na sto dni przed startem Mistrzostw Europy.

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PGE Narodowy dzisiaj: Więcej niż stadion

Dziś PGE Narodowy to znacznie więcej niż tylko arena sportowa. To prawdziwe centrum rozrywki i biznesu. To tutaj reprezentacja Polski rozgrywa swoje najważniejsze mecze, a kluby walczą co roku o Puchar Polski. Stadion gościł największe gwiazdy światowej muzyki, takie jak Madonna, Coldplay, Beyoncé, Ed Sheeran czy Metallica. Odbywają się tu także zawody żużlowe, gale sportów walki, a nawet finały rozgrywek futbolu amerykańskiego. W czasie pandemii COVID-19 jego przestrzenie biurowe zamieniono w szpital tymczasowy. W październiku 2021 roku stadion oficjalnie otrzymał imię legendarnego trenera – Kazimierza Górskiego, co symbolicznie spięło klamrą jego sportową historię. Z miejsca, które kojarzyło się z handlem i prowizorką, PGE Narodowy stał się lśniącą wizytówką Polski.

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PGE Narodowy - historia i tajemnice
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PGE NARODOWY
STADION NARODOWY