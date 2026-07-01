Były reprezentant Polski walczy w sądzie o 204 tys. zł. Mocne oskarżenia w kierunku tancerki z TZG

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-07-01 16:27

Jedna z najbardziej zaskakujących informacji o piłkarskiej konotacji w trakcie tego mundialu. Okazuje się, że były reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak i jego żona Karolina od lat są w sądowym sporze z tancerką Anetą Piotrowską, znaną z programu „Taniec z Gwiazdami”. Przedmiotem postępowania jest 204 tys. zł, które miały zostać przeznaczone na rozwój studia tańca w Gdańsku.

Jakub Wawrzyniak, obok na miniaturze tancerka Aneta Piotrowska. O ich sporze sądowym przeczytasz na SE.
Autor: Tomasz Radzik/Super Express, AKPA

Jak opisuje „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, Wawrzyniakowie twierdzą, że mimo przekazania pieniędzy wspólna spółka nigdy nie powstała, studio zakończyło działalność, a środki nie zostały wykorzystane zgodnie z ustaleniami. Oprócz pozwu cywilnego złożyli również zawiadomienie do prokuratury. Choć śledztwo początkowo umorzono, sąd nakazał jego wznowienie i zlecenie opinii biegłego z zakresu rachunkowości.

– Karolina zaczęła chodzić do Anety do studia tańca na zajęcia fitness. Poznały się, znalazły wspólny język. Aneta przekonała moją żonę, aby zainwestowała w rozwój jej biznesu przeszło 200 tys. zł. (...) Ale po przekazaniu pieniędzy zaczęły się problemy. Aneta przestała przychodzić na zajęcia, odwlekała termin zawiązania spółki, a równocześnie zaczęły się jej wyjazdy na wakacje. Stopniowo — dzień po dniu — studio przestawało funkcjonować – powiedział Wawrzyniak w rozmowie z „Wyborczą”.

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Aneta Piotrowska
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Piotrowska nie zgadza się z tymi zarzutami. Jej pełnomocnicy przekonują, że pieniądze były elementem uzgodnionej współpracy biznesowej, a za niepowodzenie projektu odpowiadała przede wszystkim Karolina Wawrzyniak (która miała ponoć zajmować się marketingiem i pozyskiwaniem klientów).

Sprawa nadal nie została prawomocnie zakończona. Równolegle toczy się postępowanie cywilne przed Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz śledztwo prowadzone przez prokuraturę, dlatego żadna z przedstawianych wersji wydarzeń nie została dotąd potwierdzona.

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JAKUB WAWRZYNIAK