Wojciech Szczęsny z żoną w miłosnym uniesieniu na słynnym festiwalu! Nacieszyli się sobą na wakacjach

Sezon festiwalowy w Gdyni co roku przyciąga tłumy gwiazd, które bawią się z tysiącami innych uczestników. W tym roku wśród publiczności można było dostrzec Marinę i Wojciecha Szczęsnych, którzy w pełni korzystali z uroków imprezy. Para nie była sama – towarzyszyli im przyjaciele, m.in. Jan Bednarek z żoną Julią, z którymi Szczęśni spędzali niedawno wspólne wakacje. Ta zgrana paczka przyjaciół bawiła się doskonale, a relacje z festiwalu szybko obiegły media społecznościowe!

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Wojciech Szczęsny i Marina w miłosnym uniesieniu na Openerze

To właśnie Marina, jak na prawdziwą influencerkę przystało, podzieliła się z fanami na Instagramie serią zdjęć z festiwalowego szaleństwa. Na kadrach widać roześmianą parę, która nie szczędzi sobie czułości – całują się w objęciu, ciesząc się każdą chwilą spędzoną razem na festiwalu. Ich stylizacje, jak zawsze dopracowane, idealnie wpisywały się w luźny, festiwalowy klimat. Ich szczególną uwagę przykuł koncert Zary Larsson, podczas którego Szczęśni oddali się muzycznemu uniesieniu, bawiąc się w najlepsze w tłumie fanów.

Wspólny wypad na Open'er to kontynuacja udanego lata dla rodziny Szczęsnych i Bednarków. Zaledwie nieco wcześniej obie pary wspólnie wypoczywały na Majorce, co Marina i Julia również chętnie relacjonowały w sieci. Zdjęcia z hiszpańskiej wyspy pokazywały sielankowy urlop w gronie najbliższych, a teraz ta sama pozytywna energia przeniosła się na festiwalowe pole w Gdyni! Więcej zdjęć ze wspólnego lata Wojciecha Szczęsnego z żoną znajdziesz w naszej galerii.