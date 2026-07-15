Gwiazda filmów dla dorosłych wywołała zamieszanie na trybunach! Wszyscy gapili się na jej dekolt!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-15 15:16

Włosi nie awansowali na mundial, ale gwiazda porno z Italii robi prawdziwy show w czasie mistrzostw świata. Hojnie obdarzona przez naturę Raissa Bellini pojawia się na trybunach w czasie kolejnych meczów w skąpych strojach świetnie eksponujących jej kobiece kształty. Zobaczcie zdjęcia.

Raissa Bellini od początku mundialu przyciąga uwagę, pojawiając się na trybunach w skąpych strojach eksponujących jej krągłości. Gwiazda porno z Italii tym razem gościła w Miami, gdzie Anglia pokonała w ćwierćfinale Norwegię (2:1). Na boisku bohaterem był Jude Bellingham, który zachwycił dwoma golami i poprowadził Wyspiarzy do zwycięstwa. Za to na trybunach show skradła zmysłowa Raissa Bellini. Kibice ustawiali się w kolejce, żeby zrobić sobie z nią pamiątkowe zdjęcie!

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We wtorek włoska gwiazda filmów dla dorosłych zamieściła na Instagramie krótki film, który nagrała w loży na stadionie w Miami. Raissa Bellini może pochwalić się aż 1,3 miliona obserwujących na Instagramie, więc klip szybko zrobił furorę w internecie. Biuściasta aktorka porno założyła niebiesko-białą bluzkę w paski z ogromnym dekoltem i malutkie dżinsowe szorty. Zaczęła od pochylenia się przed kamerą, a potem odwróciła się i pozowała z promiennym uśmiechem. Post spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród jej fanów.

GALERIA: Gwiazda porno Raissa Bellini robi show na trybunach w czasie mundialu

Raissa Bellini na stadionie i na miniaturze z flagą USA. O show gwiazdy na mundialu przeczytasz na SE.
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