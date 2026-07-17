W zoo wydarzył się prawdziwy cud! Takie narodziny zdarzają się niezwykle rzadko

Gdańskie zoo cieszy się z nowych lemurów

Dwa młode lemury wari czarno-białe, samiec i samiczka, dołączyły do mieszkańców Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Polska Agencja Prasowa podaje, że rodzicami maluchów są Tanjona i Sakina. Para ta przyjechała do gdańskiej placówki dwa lata temu z Wielkiej Brytanii. Pojawienie się na świecie tych ssaków to niezwykłe osiągnięcie, gdyż gatunek ten jest klasyfikowany jako krytycznie zagrożony wyginięciem.

Pracowników ogrodu zoologicznego najbardziej cieszy fakt, że samica podjęła się samodzielnej opieki nad młodymi. Eksperci zwracają uwagę, że to właśnie wychowanie przez matkę jest kluczem do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potomstwa.

Zwierzaki odchowane przez rodziców są zdecydowanie lepsze. Zachowują się naturalnie, są w stanie się rozmnażać – wskazał w rozmowie z PAP pracownik Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Paweł Ciesielski.

Nietypowe metody opieki nad potomstwem u lemurów wari

Z informacji przekazanych przez PAP wynika, że lemury wari czarno-białe mają specyficzny sposób dbania o maluchy, odmienny od innych naczelnych. Samice konstruują specjalne gniazda dla swoich dzieci. Gdy zachodzi potrzeba przemieszczenia potomstwa, matki przenoszą je w pysku. W warunkach ogrodów zoologicznych ten skomplikowany proces wielokrotnie wymaga pomocy ze strony człowieka.

Młode lemury wraz z matką zajmują nowoczesny pawilon, który gwarantuje im niezbędny spokój w pierwszych tygodniach życia. Przedstawiciele zoo mają nadzieję, że w nadchodzących latach powstanie tu duża, wielopokoleniowa rodzina tych rzadkich ssaków.

Paweł Ciesielski liczy na to, że gdańskie lemury w przyszłości wezmą udział w programach reintrodukcji, co pozwoli na ich powrót na łono natury.

Liczymy na to, że kiedyś uda się też z naszymi lemurami – powiedział, przypominając, że podobne działania prowadzono już z lemurami wari rudymi.

Zagrożone gatunki z Madagaskaru

Specjalista podkreśla trudną sytuację lemurów żyjących na Madagaskarze, zaznaczając, że obecnie wszystkie z ponad 100 gatunków stoją w obliczu wymarcia. Głównymi winowajcami tego stanu rzeczy są masowa wycinka lasów, rozwój kłusownictwa oraz nielegalny obrót egzotycznymi zwierzętami.

Warto mówić głośno o tych może mniej znanych gatunkach, bo wszyscy znamy lemura katta, a mało mówimy o pozostałych. Myślę, że nie warto się ograniczać do jednego Króla Juliana z filmu „Madagaskar” – podsumował Ciesielski.

PAP donosi, że nowo narodzone lemury można już podziwiać w specjalnym pawilonie wewnętrznym zlokalizowanym na terenie gdańskiego zoo. Pracownicy ogrodu planują wspólnie wybrać imiona dla maluchów, a ostateczne propozycje zostaną opublikowane na oficjalnych profilach społecznościowych placówki.