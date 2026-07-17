Milionowe pensje i ogromne długi. Szpital w Sanoku czekają poważne zmiany

Szpital tonie w długach

Sytuacja finansowa sanockiego szpitala od miesięcy pozostaje bardzo trudna. Placówka ma zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu skarbowego, a także lekarzy, którzy - jak wskazują władze powiatu - nie otrzymali części wynagrodzeń jeszcze za poprzedniej dyrekcji. Starosta sanocki Robert Pieszczoch zwraca jednak uwagę, że kluczowym wyzwaniem nie jest sam poziom zadłużenia, ale zobowiązania wymagalne, które mają bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie lecznicy.

- Dla funkcjonowania szpitala na dzisiaj dług oczywiście jest bardzo ważny, bo te zobowiązania zawsze trzeba kiedyś spłacić. Ale najgroźniejszy dla każdego szpitala, dla jego bieżącego funkcjonowania są te zobowiązania wymagalne, które już na dzisiaj są do zapłacenia. No i tutaj u nas w Sanoku też ta sytuacja nie wygląda najlepiej - mówi starosta. Jak dodaje, ich wartość przekracza 80 mln zł.

- Są zobowiązania wobec ZUS-u, wobec urzędu skarbowego, są zobowiązania wobec lekarzy, bo pan dyrektor, ten który był wcześniej, też nie zapłacił lekarzom. Tych zobowiązań jest bardzo dużo. Tych wymagalnych jest na pewno kwota przekraczająca 80 milionów złotych - wylicza.