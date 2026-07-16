Pogoda w Rzeszowie: 17-19 lipca

Mieszkańcy Rzeszowa, którzy planują weekendowy odpoczynek, powinni zwrócić uwagę na dynamiczne zmiany w pogodzie. Prognoza na najbliższe dni pokazuje, że aura będzie bardzo zróżnicowana. Piątek przyniesie zupełnie inne warunki niż sobota i niedziela, co może wpłynąć na plany spędzania wolnego czasu.

Ciepły i suchy początek weekendu

Piątek, 17 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy i jedyny bezdeszczowy dzień weekendu w Rzeszowie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do niemal 30 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 19°C. Mimo umiarkowanego zachmurzenia, nie przewiduje się żadnych opadów. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota przyniesie załamanie pogody

Już w sobotę, 18 lipca, aura w Rzeszowie ulegnie wyraźnej zmianie. Chociaż wciąż będzie ciepło, z temperaturą maksymalną sięgającą około 29 stopni, to na niebie pojawi się duże zachmurzenie. Co najważniejsze, prognozowane są opady deszczu. Spadnie go całkiem sporo, bo prawie 7 mm. Noc będzie nieco chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą w okolicach 18°C. Wiatr pozostanie bardzo słaby.

Deszczowa i chłodniejsza niedziela

Niedziela, 19 lipca, będzie kontynuacją deszczowej aury, a dodatkowo przyniesie odczuwalne ochłodzenie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą już tylko około 24 stopnie Celsjusza, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do piątku i soboty. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną na poziomie około 17°C. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie i opady deszczu, choć nieco słabsze niż w sobotę. Wiatr pozostanie łagodny.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Taka prognoza pogody wyraźnie dzieli weekend na dwie części. Piątek, z wysoką temperaturą i brakiem deszczu, będzie idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To świetny moment na spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania w ogródkach restauracyjnych. Z kolei sobota i niedziela, z uwagi na deszcz i niższe temperatury, będą sprzyjać planom pod dachem. Można wtedy pomyśleć o wizycie w kinie, muzeum lub spędzeniu czasu w przytulnej kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather