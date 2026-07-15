Nietypowa interwencja policji. Ranny żółw znaleziony na drodze!

Nietypową interwencję podjęli w poniedziałek policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Informacje o żółwiu znajdującym się na jezdni i wymagającym pomocy policjanci otrzymali od świadka. Udali się więc na wskazane miejsce.

Ranny żółw został bezpiecznie zabrany przez funkcjonariuszy i przewieziony do jarosławskiej komendy, skąd następnie przekazano go pracownikowi lecznicy weterynaryjnej – podaje podkarpacka policja.

Ta historia to przypomnienie, że pomoc zwierzętom w potrzebie jest równie ważna, co dbanie o bezpieczeństwo ludzi, a każda, nawet najbardziej niecodzienna interwencja, zasługuje na uznanie. Los żółwia jest teraz w rękach specjalistów, którzy walczą o jego życie, a cała sytuacja podkreśla rolę świadomych obywateli i odpowiedzialnych służb w ochronie fauny.

Pamiętajmy, że widząc ranne lub zagrożone zwierzę, warto powiadomić odpowiednie służby, aby mogło jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc - przypominają policjanci.