Nietypowa interwencja policji. Ranny żółw znaleziony na drodze!

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-15 14:31

Do tej nietypowej interwencji doszło w poniedziałkowy (13.07) wieczór w Jarosławiu. Dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów udało się uratować poszkodowanego w zdarzeniu drogowym żółwia!

Ranny żółw na jasnym ręczniku wewnątrz pudełka. O nietypowej interwencji policji w Jarosławiu przeczytasz na SE.
Autor: KPP Jarosław/ Materiały prasowe

Nietypową interwencję podjęli w poniedziałek policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Informacje o żółwiu znajdującym się na jezdni i wymagającym pomocy policjanci otrzymali od świadka. Udali się więc na wskazane miejsce.

 Ranny żółw został bezpiecznie zabrany przez funkcjonariuszy i przewieziony do jarosławskiej komendy, skąd następnie przekazano go pracownikowi lecznicy weterynaryjnej – podaje podkarpacka policja. 

 Ta historia to przypomnienie, że pomoc zwierzętom w potrzebie jest równie ważna, co dbanie o bezpieczeństwo ludzi, a każda, nawet najbardziej niecodzienna interwencja, zasługuje na uznanie. Los żółwia jest teraz w rękach specjalistów, którzy walczą o jego życie, a cała sytuacja podkreśla rolę świadomych obywateli i odpowiedzialnych służb w ochronie fauny.

 Pamiętajmy, że widząc ranne lub zagrożone zwierzę, warto powiadomić odpowiednie służby, aby mogło jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc - przypominają policjanci.

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