Planujesz urlop? To najpiękniejsze jeziora na Podkarpaciu. AI wskazało szczególnie to miejsce

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-15 13:52

Sezon urlopowy w pełni! Nad które jeziora na Podkarpaciu warto się wybrać? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję, która podała kilka propozycji. Jedną z nich AI poleca w szczególności!

Widok z kolejki gondolowej na zaporę w Solinie. O najpiękniejszych jeziorach Podkarpacia przeczytasz na SE.
Autor: M.W Solina

Gdzie nad wodę na Podkarpaciu? To pytanie zadaliśmy sztucznej inteligencji. Wybór padł na pięć miejsc. Pierwszym z nich i zarazem najbardziej polecanym przez AI jest Jezioro Solińskie. To prawdziwa wizytówka Bieszczad i największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce pod względem pojemności.

Jako zalety AI wymienia:

  • turkusową wodę,
  • zalesione wzgórza schodzące do brzegu,
  • liczne zatoczki i dzikie plaże
  • możliwość rejsów statkiem, kajaki, żeglowanie i SUP-y.

Miejsce jest piękne o każdej porze dnia, ale w szczególności o wschodzie i zachodzie słońca.

Polecany artykuł:

To najczystsze jeziora w Polsce. Krystaliczna woda jak na Malediwach!

Gdzie nad wodę?

Jako kolejne AI podaje nieco mniej zatłoczone miejsca. Pamiętać bowiem należy, że Jezioro Solińskie to bardzo popularne miejsce, wybierane często jako jeden z przystanku w Bieszczadach.

Jako kolejne miejsca AI wskazuje:

  • Jezioro Tarnobrzeskie – tutaj jako zalety sztuczna inteligencja wskazała krystalicznie czystą wodę i świetną plażę. Jednak w sezonie, a szczególnie w weekendy również i tutaj spodziewać się należy sporych tłumów.
  • Zalew Maziarnia – według AI to spokojne miejsce otoczone lasami, idealne na relaks.
  • Zalew w Radawie – tutaj AI wskazuje, że to kameralny zbiornik z plażą i infrastrukturą rekreacyjną.
  • Zalew Kamionka – tę propozycję sztuczna inteligencja poleca jako dobrą opcję na krótki wypad z okolic Rzeszowa.

Polecany artykuł:

To jedno z najpiękniejszych i najczystszych jezior w Polsce. Woda ma niezwykły …
To jezioro ma alpejski klimat i jest większe od Wrocławia! Mówi się, że to siostra Como
Jezioro Budzisławskie (Pojezierze Gnieźnieńskie, Wielkopolska)
Galeria zdjęć 8
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki