Planujesz urlop? To najpiękniejsze jeziora na Podkarpaciu. AI wskazało szczególnie to miejsce

Gdzie nad wodę na Podkarpaciu? To pytanie zadaliśmy sztucznej inteligencji. Wybór padł na pięć miejsc. Pierwszym z nich i zarazem najbardziej polecanym przez AI jest Jezioro Solińskie. To prawdziwa wizytówka Bieszczad i największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce pod względem pojemności.

Jako zalety AI wymienia:

turkusową wodę,

zalesione wzgórza schodzące do brzegu,

liczne zatoczki i dzikie plaże

możliwość rejsów statkiem, kajaki, żeglowanie i SUP-y.

Miejsce jest piękne o każdej porze dnia, ale w szczególności o wschodzie i zachodzie słońca.

Gdzie nad wodę?

Jako kolejne AI podaje nieco mniej zatłoczone miejsca. Pamiętać bowiem należy, że Jezioro Solińskie to bardzo popularne miejsce, wybierane często jako jeden z przystanku w Bieszczadach.

Jako kolejne miejsca AI wskazuje:

Jezioro Tarnobrzeskie – tutaj jako zalety sztuczna inteligencja wskazała krystalicznie czystą wodę i świetną plażę. Jednak w sezonie, a szczególnie w weekendy również i tutaj spodziewać się należy sporych tłumów.

Zalew Maziarnia – według AI to spokojne miejsce otoczone lasami, idealne na relaks.

Zalew w Radawie – tutaj AI wskazuje, że to kameralny zbiornik z plażą i infrastrukturą rekreacyjną.

Zalew Kamionka – tę propozycję sztuczna inteligencja poleca jako dobrą opcję na krótki wypad z okolic Rzeszowa.

To jezioro ma alpejski klimat i jest większe od Wrocławia! Mówi się, że to siostra Como