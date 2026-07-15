Planujesz urlop? To najpiękniejsze jeziora na Podkarpaciu. AI wskazało szczególnie to miejsce

Gdzie nad wodę na Podkarpaciu? To pytanie zadaliśmy sztucznej inteligencji. Wybór padł na pięć miejsc. Pierwszym z nich i zarazem najbardziej polecanym przez AI jest Jezioro Solińskie. To prawdziwa wizytówka Bieszczad i największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce pod względem pojemności.
Jako zalety AI wymienia:
- turkusową wodę,
- zalesione wzgórza schodzące do brzegu,
- liczne zatoczki i dzikie plaże
- możliwość rejsów statkiem, kajaki, żeglowanie i SUP-y.
Miejsce jest piękne o każdej porze dnia, ale w szczególności o wschodzie i zachodzie słońca.
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Gdzie nad wodę?
Jako kolejne AI podaje nieco mniej zatłoczone miejsca. Pamiętać bowiem należy, że Jezioro Solińskie to bardzo popularne miejsce, wybierane często jako jeden z przystanku w Bieszczadach.
Jako kolejne miejsca AI wskazuje:
- Jezioro Tarnobrzeskie – tutaj jako zalety sztuczna inteligencja wskazała krystalicznie czystą wodę i świetną plażę. Jednak w sezonie, a szczególnie w weekendy również i tutaj spodziewać się należy sporych tłumów.
- Zalew Maziarnia – według AI to spokojne miejsce otoczone lasami, idealne na relaks.
- Zalew w Radawie – tutaj AI wskazuje, że to kameralny zbiornik z plażą i infrastrukturą rekreacyjną.
- Zalew Kamionka – tę propozycję sztuczna inteligencja poleca jako dobrą opcję na krótki wypad z okolic Rzeszowa.