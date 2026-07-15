Alert obudził mieszkańców w środku nocy. Gwałtowne burze i deszcze. Niebezpieczna prognoza

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-15 7:37

Alert wysyłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) obudził mieszkańców w środku nocy. To ostrzeżenie przed burzami, sinym wiatrem i deszczem, które zostało wysłane do mieszkańców sześciu województw.

Błyskawice na tle ciemnego nieba nad koronami drzew. O alertach RCB i gwałtownych burzach przeczytasz na SE.
Autor: Unsplash.com Burza z piorunami w prognozie pogody

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, a otrzymali je mieszkańcy województw:

  • małopolskiego,
  • podkarpackiego,
  • śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, bytom, Chorzów, cieszyński, Gliwice, gliwicki, jastrzębie-zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary śląskie, pszczyński, raciborski, ruda śląska, rybnicki, rybnik, Siemianowice śląskie, sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory i żywiecki),
  • lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski i Zamość),
  • lubuskiego (powiaty: nowosolski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski)
  • dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki),

Niektórzy (przykładowo autorka tego tekstu) otrzymali powiadomienia SMS w środku nocy. Oto treść powiadomienia:

Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni – można było przeczytać w komunikacie.

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Burza – co robić?

RCB przypomina co robić w przypadku wystąpienia burzy – jeśli możemy, najlepiej zostańmy w domu. Należy zamknąć okna i drzwi, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami. Gdy jesteśmy na zewnątrz, jak najszybciej próbujmy znaleźć bezpieczne schronienie – nie zatrzymujmy się pod drzewami! Nie zapominajmy o naszych pupilach – zapewnijmy zwierzakom bezpieczeństwo. Warto też przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne. Jeśli jedziemy samochodem, należy zachować szczególną ostrożność, wiatr może łamać konary i drzewa, a na otwartej przestrzeni  istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Gdzie jest burza?

Warto monitorować, gdzie aktualnie jest burza (np. za pomocą aplikacji windy), śledzić komunikaty pogodowe. Poniżej radar online.

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