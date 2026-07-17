Włoch odwiedził polskie morze. Tego po Bałtyku zupełnie się nie spodziewał!

Włoch odwiedził polski Bałtyk. „We Włoszech morze wygląda zupełnie inaczej”

Mattia Centini odwiedził w lipcu polskie wybrzeże. Zatrzymał się w Jastrzębiej Górze, skąd wybrał się na rowerowe wycieczki do Karwi, Dębek i Białogóry. Nie zabrakło również wizyty w Łebie. Jak przyznał, miejscowość ta pozytywnie go zaskoczyła.

- 3 dni nad polskim morzem i chyba w końcu zrozumiałem, o co chodzi z tym całym sentymentem. Zatrzymaliśmy się w Jastrzębiej Górze, a stamtąd na rowerach pojechaliśmy przez Karwię, Dębki i Białogórę. Jednego dnia pojechaliśmy też do Łeby – most na ulicy Tadeusza Kościuszki przypomniał mi trochę małe Camden Town. Pogoda? No, cóż… typowy lipiec nad Bałtykiem. Było zimno, wietrznie, słońce chyba zgubiło drogę, a ja – Włoch – kilka razy zastanawiałem się, czy na pewno jest środek lata. We Włoszech morze wygląda zupełnie inaczej. Tutaj jest coś zupełnie innego. Jest surowo, spokojnie i bardzo naturalnie. Las dochodzi praktycznie do samej plaży. I chyba właśnie dlatego Polacy tak kochają Bałtyk – zauważa.

Influencer zauważył, że dla wielu Polaków wyjazd nad morze to znacznie więcej niż tylko plażowanie i liczenie na dobrą pogodę.

Włoski influencer o wakacjach nad polskim morzem: „Jedzie się po wspomnienia”

W swoim wpisie Mattia zwrócił uwagę na to, że wyjątkowość Bałtyku tworzą przede wszystkim atmosfera i wspomnienia związane z wakacjami.

- To nie jest miejsce, do którego jedzie się tylko po pogodę. Jedzie się po wspomnienia. Po gofra z bitą śmietaną, świeżą rybę, długie spacery, jazdę rowerem między lasami i wydmami, zachody słońca (jeśli akurat się pokażą) i ten charakterystyczny wiatr, który chyba każdy Polak zna od dziecka – tłumaczy Włoch.

Nie mogło zabraknąć również kulinarnych odkryć. Jak przystało na kucharza, Włoch postanowił sprawdzić lokalną kuchnię i spróbować bałtyckich specjałów.

- Oczywiście nie mogło zabraknąć jedzenia. Przez te kilka dni testowałem rybę chyba w każdej możliwej formie i odwiedziłem kilka naprawdę świetnych miejsc, z które z czystym sumieniem mogę polecić. Powiem tylko jedno… przyjechałem trochę sceptyczny, a wyjechałem z dużo większym zrozumieniem, dlatego dla tyle osób polskie morze to coś więcej niż tylko plaża – komentuje.

Kim jest Throwback Pasta?

Profil Throwback Pasta prowadzi w social mediach Mattia Centini – włoski kucharz, który od kilku lat mieszka w Krakowie. Popularność zdobył dzięki krótkim filmom publikowanym w mediach społecznościowych, w których pokazuje zasady autentycznej włoskiej kuchni, komentuje kulinarne przyzwyczajenia Polaków i z humorem wyjaśnia najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania włoskich potraw. Twórca chętnie opowiada również o życiu w Polsce i pokazuje je z perspektywy rodowitego Włocha.

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