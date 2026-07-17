860 metrów betonu i tysiące mieszkańców. Gdański falowiec nieustannie przyciąga tłumy

Spis treści
- Gdański falowiec na Przymorzu to prawdziwy magnes na turystów
- Budowa falowca w Gdańsku odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy w PRL
- Najdłuższy blok w Polsce zyskuje dzięki bliskości plaży i parków
- Najważniejsze liczby i fakty dotyczące gdańskiego falowca
- Codzienne życie w gdańskim gigancie. Relacja mieszkanki
Gdański falowiec na Przymorzu to prawdziwy magnes na turystów
Od wielu dekad falowce w Gdańsku stanowią niezwykle rozpoznawalny element budownictwa wielorodzinnego. Największą uwagę przykuwa potężna konstrukcja zlokalizowana przy ulicy Obrońców Wybrzeża w dzielnicy Przymorze. Ten monumentalny, osiągający około 860 metrów długości gmach dumnie dzierży tytuł najdłuższego budynku mieszkalnego w naszym państwie, plasując się jednocześnie w ścisłej czołówce tego rodzaju europejskich obiektów. Każdego roku, a w szczególności w sezonie wakacyjnym, to wyjątkowe miejsce gromadzi mnóstwo pasjonatów fotografii oraz miłośników nietuzinkowej architektury.
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Budowa falowca w Gdańsku odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy w PRL
Gigantyczny obiekt powstawał w latach 1970–1973, stanowiąc kluczowy fragment rozległego kompleksu osiedlowego w gdańskiej dzielnicy Przymorze. Specyficzna, przypominająca morską falę forma budynku absolutnie nie stanowi dzieła przypadku. Ówcześni planiści pragnęli bowiem wykreować przestrzeń życiową dla tysięcy obywateli, a równocześnie zagwarantować lokalom optymalne nasłonecznienie i zminimalizować skutki uderzeń porywistych wiatrów od strony Bałtyku. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
To najdłuższy blok w Polsce - Falowiec Gdańsk
Najdłuższy blok w Polsce zyskuje dzięki bliskości plaży i parków
Ogromną zaletą falowca pozostaje jego niezwykle korzystne umiejscowienie na mapie Trójmiasta. Od piaszczystych plaż w Brzeźnie i Jelitkowie, a także od rozległego Parku Reagana, najdłuższy polski blok dzieli zaledwie krótki spacer. Wszechobecna zieleń powoduje z kolei, że przytłaczająca z pozoru, surowa bryła z betonu wygląda o wiele przystępniej, niż sugerowałoby to pierwsze wrażenie.
Najważniejsze liczby i fakty dotyczące gdańskiego falowca
- całkowita długość bloku osiąga poziom blisko 860 metrów,
- wewnątrz budynku zlokalizowano w przybliżeniu 1790 pojedynczych lokali,
- populacja zamieszkująca ten obiekt wynosi około 6 tysięcy osób,
- cała budowla wznosi się na wysokość 11 pięter,
- gmach ten oficjalnie pozostaje najdłuższym budynkiem mieszkalnym w kraju nad Wisłą oraz jednym z największych w Europie,
- nietypowy kształt naśladujący falę trwale wpisał się w krajobraz gdańskiego Przymorza, stając się symbolem dzielnicy.
Codzienne życie w gdańskim gigancie. Relacja mieszkanki
Kilka lat temu na łamach „Gazety Wyborczej” swoimi wrażeniami z codziennego funkcjonowania w tym ogromnym obiekcie podzieliła się pani Małgorzata. Kobieta zamieszkała w słynnym budynku jeszcze w czasach dzieciństwa i początkowo czuła ogromny strach przed ogromem tej konstrukcji. Z perspektywy czasu jej nastawienie uległo jednak całkowitej zmianie i obecnie zapewnia, że za żadne skarby nie chciałaby przenieść się do jakiegokolwiek innego miejsca.
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Ściany są cienkie, słyszę praktycznie wszystko, co dzieje się u sąsiadów. Ale zalety mieszkania w miejscu, gdzie jest tak blisko do morza i całego potrzebnego do życia zaplecza, po prostu przewyższają rozmaite niedogodności. W pierwszym pandemicznym lockdownie, to, że mogłam wyjść na spacer na plażę czy do parku Reagana, uratowało część mojego zdrowia psychicznego - mówiła pani Małgorzata.