860 metrów betonu i tysiące mieszkańców. Gdański falowiec nieustannie przyciąga tłumy

Gdański falowiec na Przymorzu to prawdziwy magnes na turystów

Od wielu dekad falowce w Gdańsku stanowią niezwykle rozpoznawalny element budownictwa wielorodzinnego. Największą uwagę przykuwa potężna konstrukcja zlokalizowana przy ulicy Obrońców Wybrzeża w dzielnicy Przymorze. Ten monumentalny, osiągający około 860 metrów długości gmach dumnie dzierży tytuł najdłuższego budynku mieszkalnego w naszym państwie, plasując się jednocześnie w ścisłej czołówce tego rodzaju europejskich obiektów. Każdego roku, a w szczególności w sezonie wakacyjnym, to wyjątkowe miejsce gromadzi mnóstwo pasjonatów fotografii oraz miłośników nietuzinkowej architektury.

Budowa falowca w Gdańsku odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy w PRL

Gigantyczny obiekt powstawał w latach 1970–1973, stanowiąc kluczowy fragment rozległego kompleksu osiedlowego w gdańskiej dzielnicy Przymorze. Specyficzna, przypominająca morską falę forma budynku absolutnie nie stanowi dzieła przypadku. Ówcześni planiści pragnęli bowiem wykreować przestrzeń życiową dla tysięcy obywateli, a równocześnie zagwarantować lokalom optymalne nasłonecznienie i zminimalizować skutki uderzeń porywistych wiatrów od strony Bałtyku. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

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To najdłuższy blok w Polsce - Falowiec Gdańsk

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Najdłuższy blok w Polsce zyskuje dzięki bliskości plaży i parków

Ogromną zaletą falowca pozostaje jego niezwykle korzystne umiejscowienie na mapie Trójmiasta. Od piaszczystych plaż w Brzeźnie i Jelitkowie, a także od rozległego Parku Reagana, najdłuższy polski blok dzieli zaledwie krótki spacer. Wszechobecna zieleń powoduje z kolei, że przytłaczająca z pozoru, surowa bryła z betonu wygląda o wiele przystępniej, niż sugerowałoby to pierwsze wrażenie.

Najważniejsze liczby i fakty dotyczące gdańskiego falowca

całkowita długość bloku osiąga poziom blisko 860 metrów,

wewnątrz budynku zlokalizowano w przybliżeniu 1790 pojedynczych lokali,

populacja zamieszkująca ten obiekt wynosi około 6 tysięcy osób ,

, cała budowla wznosi się na wysokość 11 pięter,

gmach ten oficjalnie pozostaje najdłuższym budynkiem mieszkalnym w kraju nad Wisłą oraz jednym z największych w Europie,

nietypowy kształt naśladujący falę trwale wpisał się w krajobraz gdańskiego Przymorza, stając się symbolem dzielnicy.

Codzienne życie w gdańskim gigancie. Relacja mieszkanki

Kilka lat temu na łamach „Gazety Wyborczej” swoimi wrażeniami z codziennego funkcjonowania w tym ogromnym obiekcie podzieliła się pani Małgorzata. Kobieta zamieszkała w słynnym budynku jeszcze w czasach dzieciństwa i początkowo czuła ogromny strach przed ogromem tej konstrukcji. Z perspektywy czasu jej nastawienie uległo jednak całkowitej zmianie i obecnie zapewnia, że za żadne skarby nie chciałaby przenieść się do jakiegokolwiek innego miejsca.

- Ściany są cienkie, słyszę praktycznie wszystko, co dzieje się u sąsiadów. Ale zalety mieszkania w miejscu, gdzie jest tak blisko do morza i całego potrzebnego do życia zaplecza, po prostu przewyższają rozmaite niedogodności. W pierwszym pandemicznym lockdownie, to, że mogłam wyjść na spacer na plażę czy do parku Reagana, uratowało część mojego zdrowia psychicznego - mówiła pani Małgorzata.