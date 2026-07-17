Trasa Iwony Wieczorek po 14 latach. W 2010 roku szła z butami w ręku

(Artykuł z 14 lipca 2024 roku)

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek

Minęły lata od ciepłej lipcowej nocy, która do dziś budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Śledczy nadal starają się ustalić, co wydarzyło się między 16 a 17 lipca 2010 roku, kiedy Iwona Wieczorek zniknęła podczas powrotu do domu. Tego wieczoru bawiła się w sopockim Dream Clubie, mieszczącym się przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Obecnie miejsce to kojarzy się głównie z Krzywym Domkiem odwiedzanym przez turystów, a po samym klubie nie pozostał żaden ślad. To właśnie stamtąd Iwona rozpoczęła swoją ostatnią drogę. Wszystko wskazuje na to, że zamierzała wrócić do mieszkania, wybierając spacer nadmorską promenadą. Było już jasno, lecz przed nią pozostawało jeszcze kilka kilometrów marszu.

Przyjrzeliśmy się, jak po 14 latach od zaginięcia prezentuje się trasa, którą Iwona Wieczorek wracała do domu.

Droga powrotna Iwony Wieczorek do domu

Aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie po raz ostatni widziano Iwonę Wieczorek, trzeba odtworzyć przebieg jej drogi. Z ustaleń śledczych oraz zapisów monitoringu wynika, że po wyjściu z Dream Clubu skierowała się ulicą Bohaterów Monte Cassino, a następnie Grunwaldzką. Na około 20 minut zatrzymała się w okolicy chińskiego hotelu. Później czekało ją jeszcze kilka kilometrów niemal prostej trasy do domu. Zamiast skorzystać z taksówki, szła pieszo, niosąc buty w rękach. Monitoring zarejestrował część jej drogi, jednak w pewnym momencie wszelki ślad po niej zaginął. Do dziś jest to jedna z najbardziej tajemniczych i nagłośnionych spraw kryminalnych w Polsce.

Trasa z 2010 roku a współczesne realia

W 2024 roku odcinek prowadzący z Sopotu do Gdańska, którym poruszała się Iwona i który zakończył się przy wejściu nr 63 na plażę w Jelitkowie, wygląda zupełnie inaczej niż w 2010 roku. Dawniej promenadę otaczały głównie niskie trawy, natomiast dziś deptak od ścieżki rowerowej oddziela pas wysokiej roślinności. Idąc tą samą trasą, trudno nie zauważyć, jak zmieniły się możliwości powrotu do domu. Czternaście lat wcześniej wybór był ograniczony – można było wrócić pieszo, zamówić tradycyjną taksówkę lub liczyć na podwiezienie przez znajomych. Obecnie dostępnych jest znacznie więcej rozwiązań, takich jak aplikacje do zamawiania przejazdów, elektryczne hulajnogi czy rowery miejskie Mevo. Na trasie między Sopotem a Gdańskiem takich środków transportu nie brakuje.

Ostatni monitoring z Iwoną Wieczorek

Około godziny 3.00 nad ranem Iwona Wieczorek opuściła klub i postanowiła samotnie wrócić do domu. Siedem minut później kamery monitoringu miejskiego zarejestrowały ją, gdy zmierzała w kierunku nadmorskiej promenady. Do miejsca zamieszkania miała jeszcze kilka kilometrów.

Przed godziną 4.00 telefon 19-latki rozładował się. O godzinie 4.12 kamery uchwyciły ją przy wejściu nr 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Było to ostatnie potwierdzone nagranie z jej udziałem. Kolejne kamery miejskiego monitoringu nie zarejestrowały już jej obecności.

Galeria zdjęć z trasy Iwony Wieczorek (2024)

Zobacz galerię, w której szczegółowo przedstawiono trasę, jaką Iwona Wieczorek przeszła w noc swojego zaginięcia. (Galeria z 2024 roku).

Więcej materiałów o sprawie zaginionej nastolatki znajdziesz na naszym portalu.

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