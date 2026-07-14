Co wydarzyło się feralnej nocy po godzinie 4:12? Najważniejsze tropy w sprawie Iwony Wieczorek

Tak zaczęła się tragedia Iwony Wieczorek. Jedna decyzja zmieniła wszystko

Zaginięcie Iwony Wieczorek od 16 lat pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i niewyjaśnionych spraw kryminalnych w Polsce. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku 19-latka spędzała czas w gronie znajomych. Najpierw spotkali się na działce należącej do dziadków Pawła P., a później wspólnie pojechali do popularnego wówczas gdańskiego Dream Clubu. W grupie byli także dwaj koledzy Pawła oraz 17-letnia Adria, koleżanka i zarazem sąsiadka Iwony.

Impreza w Sopocie nie przebiegała już jednak w tak dobrej atmosferze. Iwona nie chciała kontynuować zabawy i postanowiła wrócić do domu. W trakcie imprezy dostała wiadomość od koleżanki, która poinformowała ją, że jej były partner, Patryk G., przebywa w klubie Banana Beach w towarzystwie młodych dziewczyn. Do dziś nie wiadomo, czy właśnie ta informacja wpłynęła na jej samopoczucie i była powodem decyzji o wcześniejszym opuszczeniu znajomych.

Od 16 lat nie ma odpowiedzi. Śledczy znów ruszyli tropem Iwony Wieczorek

Nadal nie wiadomo, dlaczego Iwona Wieczorek nie wróciła do domu taksówką razem z Adrią i zdecydowała się samotnie pokonać pieszo kilka kilometrów. Ostatni raz 19-latka została zarejestrowana przez monitoring o godz. 4.12 w pobliżu wejścia nr 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Od tej chwili wszelki ślad po niej zaginął.

W ostatnich tygodniach śledztwo ponownie nabrało tempa. Funkcjonariusze krakowskiego Archiwum X, wspierani przez policjantów z warszawskiego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstwami, prowadzili zakrojone na szeroką skalę działania w terenie. Jak potwierdziła Prokuratura Krajowa, wykorzystano m.in. georadary, a biegli przygotowali ważną ekspertyzę dotyczącą jednej z kluczowych wersji śledczych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy przesłuchano również dziesiątki osób, w tym ludzi z najbliższego otoczenia Iwony. Szczegóły prowadzonych czynności na razie pozostają niejawne.

Po 16 latach od zaginięcia wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi. Co do tej pory udało się ustalić śledczym? Jakie hipotezy są dziś brane pod uwagę? Najważniejsze fakty i teorie dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek przedstawiamy w naszej galerii.

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