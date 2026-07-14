Jadał za darmo w drogich restauracjach. Tak „oszczędzał” do czasu, skończyło się wyrokiem

Najadł się za ponad 400 zł i nie zamierzał zapłacić. Mężczyzna próbował wprowadzić policjantów w błąd

W środę, 8 lipca, późnym wieczorem policjanci zostali wezwani do jednej z restauracji w Lęborku, gdzie zgłoszono wyłudzenie posiłku. Mężczyzna zamówił słodkości, alkohol i napoje, a po skończonym posiłku odmówił zapłaty rachunku, który wyniósł ponad 400 zł. Podczas interwencji „podchmielony” klient próbował wprowadzić policjantów w błąd, podając fałszywe dane osobowe.

Został zatrzymany, a w komendzie mundurowi ustalili jego prawdziwą tożsamość. Okazało się, że to 39-letni obywatel Szwecji polskiego pochodzenia, który nie ma stałego miejsca zamieszkania. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że nie był to jego pierwszy taki wybryk. Na swoim koncie ma liczne wyłudzenia posiłków w restauracjach i hotelach.

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Jak ustalili policjanci, 39-latek od miesięcy w podobny sposób oszukiwał restauracje i hotele w różnych częściach Polski. Zamawiał jedzenie i napoje, po czym wychodził, nie regulując rachunków. Do takich sytuacji dochodziło m.in. w Warszawie, Legnicy, Poznaniu, Świnoujściu, Międzyzdrojach i Ustce. Za część tych czynów był już wcześniej karany.

Mężczyzna stanął przed Sądem Rejonowym w Lęborku w trybie przyspieszonym. Za wyłudzenie posiłku w jednej z lęborskich restauracji oraz wprowadzanie policjantów w błąd co do swojej tożsamości został skazany na 15 dni aresztu. Sąd zobowiązał go również do zwrotu pieniędzy za wyłudzone jedzenie i napoje.

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