Hakiel wyjawił szczegóły umowy z Cichopek. Musieli wkroczyć mecenasi. Chodzi o dzieci

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek byli małżeństwem przez 17 lat. Poznali się w "Tańcu z Gwiazdami" i szybko między nimi zaiskrzyło. Doczekali się dwójki dzieci - Adama i Heleny. Na początku 2022 roku Hakiel i Cichopek rozstali się i szybko zaczęli sobie układać życie na nowo z nowymi partnerami. Tancerz na początku nie krył, że rozpad małżeństwa jest dla niego ciężki i z tego powodu zaczął nawet uczęszczać na terapię. Obecnie Marcin Hakiel jest w szczęśliwym związku z Dominiką Serowską i wspólnie oczekują narodzin dziecka. W niedzielny (10 listopada) poranek tancerz był jednym z gości w programie "Dzień dobry TVN". Tematem porannej rozmowy w śniadaniówce było rozstanie rodziców i opieka naprzemienna nad dziećmi. Hakiel opowiedział jak u nich wygląda obecnie opieka nad nastoletnimi dziećmi.

Okazuje się, że byli małżonkowie zawarli porozumienie z dość nietypowym zapisem, dotyczącym tego, że obie strony nie mogą negatywnie wypowiadać się na swój temat w rozmowie z dziećmi.

Szybko się dogadaliśmy, siedliśmy z mecenasami i ustaliliśmy naprzemienność, posłuchaliśmy rad mądrzejszych i mamy wszystko rozpisane do końca. [...] Papier jest na złe czasy. Chodzi o to, jakby ktoś chciał komuś zaszkodzić. Tam mecenasi ustalili, że załóżmy, nie mówimy źle na drugie strony. Chodzi o to, żeby sobie nie przeszkadzać.