Dumny tata Marcin Hakiel pochwalił się zdjęciem USG dziecka. Już wiadomo, kiedy przyjdzie na świat

Bogumiła Wander dopiero co zmarła, a teraz jej 86-letni mąż znów popłynie! "Jego serce wciąż należy do oceanu"

Nie żyje gwiazdor Dynastii! Pokochali go na całym świecie, kiedy partnerował Alexis

Marcin Hakiel po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek, ułożył sobie życie na nowo. Z ukochaną Dominiką oczekują synka, który, jak się okazuje, urodzi się już za kilka tygodni. Serowska zapytana przez jedną z obserwatorek, kiedy poród, odpowiedziała bez ogródek, że w grudniu. Wygląda więc na to, że zakochani tegoroczne Boże Narodzenie spędzą już we trójkę. Chyba że dołączą do nich starsze dzieci Marcina - Helenka i Adam.

Zobacz też: Wyszło na jaw, co ciężarna ukochana Marcina Hakiela sądzi o jego dzieciach z Kasią Cichopek

Dominka Serowska zdradziła, ile przytyła w ciąży

Dominika bardzo chętnie odpowiada na pytania zadawane przez fanów. Jest bardzo otwarta w kwestii ciąży i nawet mocno osobiste pytania znosi z cierpliwością i szczerością. Zapytana o to, ile przytyła w ciąży, nie wahała się z odpowiedzią:

Uwaga! 17 kilogramów przytyłam od początku ciąży, więc to całkiem sporo, ale moja waga wyjściowa była niska, więc teraz moja waga wynosi tyle, co przeciętna waga kobiet w większości, tylko u mnie inaczej się rozkłada. Ja lubię siebie szczupłą, więc zamierzam wrócić na spokojnie do poprzedniej wagi, ale myślę, że geny mi w tym pomogą

- wyjaśniła na InstaStories. Fani chwalą urodę Dominiki. Ciąża dodaje jej uroku, wygląda wręcz kwitnąco. Najwyraźniej nie doskwierają jej także zbytnio typowe ciążowe dolegliwości, bo para chętnie pokazuje się na imprezach.

Nie przegap: Ukochana Hakiela wystroiła się w siateczkę i zdradziła płeć dziecka. Chłopiec czy dziewczynka?

Marcin Hakiel pochwalił się zdjęciem z USG

Ukochana Marcina Hakiela niecierpliwie oczekuje synka, jej ekscytacja i radość udzielają się fanom. Tancerz tez jest wyraźnie szczęśliwy, choć nieco bardziej powściągliwy. Ostatnio jednak to właśnie on jako pierwszy opublikował zdjęcie USG swojego synka, a Dominika udostępniła je na swoim InstaStories. Choć jakiś czas temu, po kontrowersjach związanych z jego rozwodem tancerz zapowiadał, że życie prywatne będzie trzymał z daleka od mediów, to najwyraźniej zmienił zdanie. Albo jest tak szczęśliwy, że nie potrafi zatrzymać tego tylko dla siebie. Dziecko rozwija się zdrowo, rodzice urządzili fantastyczne baby shower, mama wygląda kwitnąco - czego chcieć więcej?

Zobacz: Paulina Smaszcz komentuje ciążę narzeczonej Hakiela! Takich słów nikt by się nie spodziewał

i Autor: Instagram

Galeria: Marcin Hakiel szykuje wyprawkę dla dziecka

Poród tuż tuż, a Marcin Hakiel i Dominika nie stronią od imprez. Przyszła mama założyła prześwitującą, kusą sukienkę. Odważnie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.