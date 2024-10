Poród tuż tuż, a Marcin Hakiel i Dominika nie stronią od imprez. Przyszła mama założyła prześwitującą, kusą sukienkę. Odważnie!

Marcin Hakiel jest ojcem nastolatków, których ma z Kasią Cichopek. Teraz jednak czeka na kolejną pociechę. Już niebawem znów będzie musiał zmierzyć się z pieluchami, nieprzespanymi nocami i innymi atrakcjami, które są w pakiecie z niemowlakiem. Póki co i on, i ciężarna Dominika korzystają z wolnego czasu i spędzają go we dwoje. Szykują się na przyjęcie syna, ale nie rezygnują z wyjść.

Ostatnio pokazali się na otwarciu kliniki. Hakiel postawił na jesienną stylizację z grubszą marynarką i golfem w odcieniach szarości. Jego ukochana pojawiła się na wydarzeniu w cieniutkiej, prześwitującej sukience i kozakach z szerokimi cholewkami. Trzeba przyznać, że przyciągała wzrok!

Zobacz także: Ukochana Hakiela wystroiła się w siateczkę i zdradziła płeć dziecka. Chłopiec czy dziewczynka?

Dominika i Marcin Hakiel czekają na syna. Poród zbliża się wielkimi krokami

Partnerka Hakiela pochwaliła się krągłym brzuszkiem, który podkreśliła strojem. Kusa sukienka nie pozostawiała pola dla wyobraźni, eksponując dekolt. Widać, że ciąża służy przyszłej mamie, co zresztą zauważyli internauci, gdy w sieci pojawiły się zdjęcia z sesji zdjęciowej z brzuszkiem w roli głównej.

"Pięknie Dominiko wyglądasz", "Piękna kobieta i przyszła mamusia", "Ale pięknie" - czytamy.

W komentarzach Dominika otworzyła się na temat terminu porodu. Gdy internautka strzeliła w 15 listopada, partnerka Hakiela zdradziła, że termin wypada "troszkę później".

Zobacz także: Boska ukochana Marcina Hakiela niczym Afrodyta. Odsłoniła nogi i ciążowy brzuszek!

Dominika i jej sesja z brzuszkiem. To nie Hakiel był tu gwiazdą

Na instagramowym profilu Dominiki co jakiś czas pokazują się ujęcia z sesji "z brzuszkiem". Widzieliśmy już partnerkę Hakiela w krótkim, kolorowym sweterku i dżinsach, w białej, lejącej się tkaninie, w siateczkowym topie odsłaniającym krągłości. Ostatnio zaprezentowała delikatne, ale zmysłowe, wręcz boskie wcielenie.

Na wielu zdjęciach na pierwszym planie jest przyszła mama. Tym razem to nie Hakiel, a ona była gwiazdą!

Zobacz także: Marcin Hakiel ma długi! Zdradził, co się dzieje

Zobacz więcej zdjęć. Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika na imprezie. Poród lada dzień!

Hakiel urządził baby shower na bogato! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.