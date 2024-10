Wyszło na jaw, co ciężarna ukochana Marcina Hakiela sądzi o jego dzieciach z Kasią Cichopek

Co za strata! Nie żyje młody wokalista. Miał tylko 34 lata

Życie prywatne Marcina Hakiela przez wiele lat było równie fascynujące dla fanów, co jego osiągnięcia taneczne, głównie za sprawą związku z aktorką i prezenterką Katarzyną Cichopek, z którą tworzył jedną z najbardziej medialnych par w Polsce. Po latach małżeństwa i wspólnego życia doczekali się dwójki dzieci – Adama i Heleny. Jednak w 2022 roku ogłosili, że ich małżeństwo się zakończyło.

Związek Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej

Po pewnym czasie tancerz związał się z Dominiką Serowską. Nowa ukochana Hakiela nie jest tak znana, jak on sam, ale ich związek budzi spore zainteresowanie, zwłaszcza odkąd wyszło na jaw, że kobieta jest w ciąży. Serowska stara się zachować choć minimum prywatności, ale ich relacja naturalnie przyciąga uwagę fanów i dziennikarzy. Parę można było często zobaczyć razem na różnych wydarzeniach towarzyskich, a także na zdjęciach, które zamieszczają w mediach społecznościowych, których Dominika jest aktywną użytkowniczką.

Dominikę Serowską zapytano o dzieci Hakiela. "Są częścią mojego życia"

Podczas zorganizowanego niedawno Q&A Dominika została zapytana wprost o jej stosunek do sytuacji, w której jej partner i ojciec jej przyszłego dziecka, ma dzieci z inną kobietą. Czy przyszłej mamie trzeciego dziecka Marcina Hakiela to przeszkadza. Okazuje się, że podchodzi do sprawy bardzo dojrzale.

Nasze decyzje i nasze wybory. Jestem dorosła, zdecydowałam się na związek z mężczyzną, który ma dzieci, więc naturalnie są one częścią mojego życia. Trzeba dużo rozmawiać z partnerem o swoich potrzebach, obserwacjach, odczuciach

- stwierdziła narzeczona Hakiela. Zapytana o to, czy wybrali już imię dla dziecka, przyznała, że jeszcze nie podjęli decyzji w tej sprawie. Co ciekawe na pytanie o ewentualny ślub odpowiedziała wymijająco.

