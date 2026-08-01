Psycholożka z "Rozmów w toku" zrzuciła 80 kg i zmieniła wizerunek! Tatuaże to dopiero początek

"Rozmowy w toku": Aleksandra Sarna zmieniła się nie do poznania

"Rozmowy w toku" zadebiutowały na antenie TVN w kwietniu 2000 roku. Pierwsze odcinki prowadziła Ewa Bakalarska (59 l.), którą zastąpiła Ewa Drzyzga (58 l.). Program przybliżał widzom poruszające historie prawdziwych osób. W show brali również udział eksperci powiązani z omawianą w danym odcinku tematyką. Jedną z nich była psycholog Aleksandra Sarna (46 l.).

"Rozmowy w toku" zakończyły emisję w listopadzie 2016 roku. Format się wyczerpał, ale widzowie nadal wspominają show TVN-u. Ewa Drzyzga nadal jest jedną z największych gwiazd stacji i niemal nic się nie zmieniła. W przeciwieństwie do ekspertki z programu. W trakcie ostatniej dekady Aleksandra Sarna przeszła ogromną metamorfozę. Psycholożka schudła prawie 80 kilogramów!

Miałam poczucie, że jestem tylko moim ciałem, którego sama ani nie lubiłam, ani nie akceptowałam. Chudnięcie jest związane z bardzo silnym wsparciem społecznym, nastawieniem, że "ktoś w końcu coś ze sobą zrobił". Przestałam być "grubą świnią", a zaczęłam być Olą. To sprawiło, że trudno mi było się zatrzymać - mówiła kilka lat temu w rozmowie z portalem Ofeminin.pl.

W jednym z wywiadów wyznała, że ma zdiagnozowaną niedoczynność tarczycy i insulinooporność. Po konsultacjach endokrynologicznych zaproponowano jej stosowanie leku na kontrolowanie apetytu. Chociaż zadziałał to Sarna zrezygnowała z niego przez efekty uboczne.

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"Rozmowy w toku": Aleksandra Sarna stała się miłośniczką tatuaży

By stracić na wadze przeszła na dietę i zaczęła ćwiczyć. Do tego przeszła dwie operacje bariatryczne. Motywacją, by zawalczyć o zdrowie był jej syn.

Momentem alarmującym było wczesne wzrastanie mojego dziecka, bo pomyślałam sobie, że zaraz ono wstanie na dwóch nogach, ale ja za nim nie podbiegnę, bo nie dam rady - wyznała w "Pytaniu na śniadanie".

Utrata wagi to nie jedyna zmiana, która zaszła w jej wyglądzie. Aleksandra Sarna nie ukrywa, że za jej przemianą kryją się również dobrodziejstwa medycyny estetycznej, z której chętnie korzysta. Zdecydowała się m.in. na operację biustu. Jest również wielką miłośniczką tatuaży. Pokrywają one sporą powierzchnię jej ciała.

Można je podziwiać na wrzucanych przez Sarnę zdjęciach. Psycholog z "Rozmów w toku" niemal całkowicie zmieniła swój wizerunek i dziś nie kryje ciała za obszernymi ubraniami. Na instagramowym profilu psycholożki aż roi się od zdjęć w obcisłych sukienkach i z dekoltami.

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