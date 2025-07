Pamiętacie psycholożkę z "Rozmów w toku"? Zgubiła aż 70 kg, ale to nie wszystko! Zerknijcie na twarz. Nie poznalibyście jej

"Rozmowy w toku" zaczęły być emitowane w 2000 r., kiedy nowoczesna telewizja dopiero raczkowała. Natychmiast stały się niezwykle popularne, a Ewa Drzyzga zyskała status gwiazdy. Program zakończono nadawać dopiero po 16 latach, w 2016 r. Format się wyczerpał, ale show zyskał status kultowego. Niektórzy wciąż za nim tęsknią!

Nigdzie nie można było wysłuchać tylu zaskakujących ludzkich historii jak tam. Gdyby program wciąż był nagrywany, swoją historię spektakularnej przemiany mogłaby opowiedzieć psycholożka, którą możecie pamiętać z "Rozmów w toku" - Aleksandra Sarna. Nie dość, że schudła, to jeszcze odmłodniała! Wygląda fantastycznie, a figury można jej tylko pozazdrościć.

Psycholożka z "Rozmów w toku" ważyła za dużo. Zrzuciła aż 70 kg!

Aleksandra Sarna występowała w popularnym programie TVN-u lata temu. Ale widzowie wciąż o niej pamiętają! Psycholożka prowadzi konta w mediach społecznościowych i to właśnie tam pokazuje swoją niesamowitą przemianę. Publikuje stare i nowe zdjęcia, nie wstydzi się tego, jak wyglądała dawniej. Otwarcie mówi o swoim problemie z wagą.

Wiecie, co jest dominującym doświadczeniem w byciu grubym? To, że otyłość staje się kategorią nadrzędną. Cokolwiek zrobisz, powiesz, osiągniesz albo i nie - przede wszystkim jesteś gruba. Nawet jak schudniesz - to jesteś ta, co była gruba, ale schudła. Doświadczasz wstydu, upokorzeń i okrucieństwa. Nawet schudnięciem się za bardzo nie możesz cieszyć, bo otoczenie społeczne to kwestionuje - pisała na swoim instagramowym profilu.

A jednak Sarna schudła, zmieniła swoje ciało, zawalczyła o zdrowie i trzeba uznać to za sukces.

Mówicie chorym na raka, że operacja była niepotrzebna i mieli pokonać nowotwór własnymi siłami? Nie mówicie. To dlaczego mówicie tak otyłym? Otyłość jest chorobą. Poważna, przewlekła i śmiertelna. Wyśmiewana, pogardzana i spotykająca się z okrucieństwem ze strony osób zdrowych. Nie mówcie mi, jak wygląda życie osoby otyłej, bo ja to wszystko przeżyłam. I zastanawiałam się, dlaczego nie chcę o tym rozmawiać. Nie chciałam, bo się wstydziłam. Ale już się nie wstydzę i niniejszym otwieram cykl postów o zdrowieniu z otyłości - podkreśliła w sieci.

Aleksandra Sarna obecnie

Na instagramowym profilu psycholożki aż roi się od zdjęć w obcisłych sukienkach i z dekoltami. I słusznie! Widać, że kobieta jest dumna z tego, jak wygląda i jak wiele udało jej się osiągnąć w kwestii wagi. Oczywiście, że to nie jest jej jedyny i prawdopodobnie wcale nie jest to jej największy sukces, ale warto podkreślić, że to ogromne osiągnięcie.

Sarna nie tylko zrzuciła nadliczbowe kilogramy, ale, jakby idąc za ciosem, zdecydowała się na operację biustu. Korzysta też z zabiegów medycyny estetycznej, więc zamiast się starzeć, ona wręcz młodnieje!

Nie mówcie, ze nie mam wywalać starych c...ów. One mają dopiero 1,5 roku - pisała z przekorą i dystansem do samej siebie, podkreślając nowy dekolt.

Prawda, że wygląda pięknie?

