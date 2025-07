Hulk Hogan zmarł, pozostawiając młodą małżonkę. Dzieliło ich aż 25 lat. Była 3. panią Hogan

Hulk Hogan jako dziecko trenował baseball, później rozsmakował się w kręglach. Jako młody człowiek studiował biznes, jednak rzucił szkołę dla muzyki! Z tej ścieżki zawodowej niewiele wyszło. Pisane były mu sport i show-biznes. Karierę wrestlera zaczął w 1976 r. - został dostrzeżony całkiem przypadkowo, a już w latach 80. zyskał sławę i rozpoznawalność, choć początkowo tylko w wąskim kręgu wielbicieli wrestlingu. Nie zamierzał na tym poprzestać!

Wkrótce grał w filmach i serialach, gdzie często wcielał się w siebie samego. Później przyszedł czas na reklamy, gry komputerowe i promowanie wizerunku w sieci. Hulk Hogan na Instagramie zgromadził aż 2,5 mln fanów, którzy teraz są wstrząśnięci jego nagłym odejściem. Choć Hulk od 2012 r. był na emeryturze, wydawał się zdrowy i silny jak zawsze.

A jednak miał problemy zdrowotne. Według zagranicznych mediów zmarł z powodu zatrzymania akcji serca. Próby ratowania go przez medyków nic nie dały. Hogan pozostawił dwoje dorosłych dzieci i żonę - młodszą od niego aż o 25 lat Sky.

Hulk Hogan zmarł w wieku 71 lat. Co się stało?

W czwartek rano, 24 lipca, do domu 71-letniej legendy WWE w Clearwater na Florydzie wysłano lekarzy. Medycy stwierdzili, że doszło do zatrzymania akcji serca. Zaledwie kilka tygodni temu żona Hogana, Sky, zdementowała plotki o tym, że gwiazdor jest w śpiączce, twierdząc, że jest silny i ma się dobrze. Hulk wracał do zdrowia po zabiegu szyi.

Hulk Hogan zostawił 45-letnią małżonkę. I dwie eksżony

Hulk Hogan, a właściwie Terry Gene Bollea, bo tak naprawdę nazywał się wrestler, urodził się 11 sierpnia 1953 r. Miał włoskie, francuskie i panamskie korzenie, ale całe życie spędził w Stanach Zjednoczonych.

W 1983 r. ożenił się z Lindą Hogan. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci - Nicka i Brooke. Ojciec wspierał ich kariery, ale, jak się później okazało, w domu miało dochodzić do przemocy, więc Brooke jako dorosła kobieta wyrzekła się rodziców. W 2009 r. związek Hulka z Lindą (teraz 65-letnią) się rozpadł, doszło do rozwodu. Ale już niedługo później gwiazdor znów był mężem.

W 2010 r. Hogan ożenił się po raz drugi - z Jennifer McDaniel (obecnie ma 51 lat), ale i ta relacja zakończyła się rozwodem. W 2023 r. gwiazdor poślubił Sky Daily jednak małżonkowie nie nacieszyli się sobą. Hulk zmarł po niespełna 2 latach małżeństwa.

Sky ma teraz 45 lat, była dużo młodsza od ukochanego partnera. Między nią z mężem było 25 lat różnicy wieku, ale przyciąganie i chemia okazały się silniejsze niż cyferki w metrykach.

Gdy Sky poznała Hulka, była instruktorką jogi, a prywatnie mamą 3 dzieci. Z Hulkiem, który miał natychmiast złapać kontakt z dziećmi partnerki, zaręczyła się po roku randkowania. Dwa miesiące po ujawnieniu zaręczyn doszło do ślubu. Był wrzesień 2023 r., zakochani byli w siebie wpatrzeni jak w obrazek. Sądząc po tym, co Sky publikowała w sieci, razem z Hulkiem i dziećmi stworzyli zgraną rodzinę.

Niestety, w lipcu 2025 r., kilkanaście dni przed urodzinami i 2 miesiące przed rocznicą ślubu, Hogan zmarł, czyniąc z młodej żony wdowę.

