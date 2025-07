Ewa Sałacka zmarła nagle, jej córka dowiedziała się dzień później. To był koszmarny wypadek, który zakończył się tragedią

Ewa Sałacka odeszła zupełnie niespodziewanie. Do tragedii doszło 19 lat temu na działce w Arciechowie niedaleko Zalewu Zegrzyńskiego. Zmarła, bo była uczulona na jad pszczeli. Kiedy osa użądliła ją w usta, reakcja zaszła zaskakująco szybko.

Mąż próbował reanimować partnerkę, ale to nie dawało rezultatu. Witold Kirstein zabrał więc żonę samochodem do szpitala. Po drodze zauważył karetkę. Wtedy ratownicy medyczni przejęli aktorkę. Niestety wstrząs anafilaktyczny okazał się na tyle poważny, że Sałacka zmarła w drodze do placówki medycznej.

Gwiazdy nie udało się uratować. Miała tylko 49 lat, osierociła 12-letnią córkę.

Ewa Sałacka zmarła, pozostawiając córkę. Matylda była wtedy na obozie

Ewa Sałacka została mamą 31 lipca 1994. Matylda to owoc jej związku z Witoldem Kirsteinem, stomatologiem i chirurgiem szczękowym. Po 19 latach od śmierci aktorki jej córka wyznała, że 23 lipca zawsze myśli o mamie. Koniec lipca to szczególny czas - rocznica utraty mamy, ale też urodziny brata Matyldy i jej własne.

(...) zawsze, gdziekolwiek bym była, pamiętam o mamie - mówi Matylda Kirstein Faktowi.

19 lat temu nie było jej przy mamie. Sałacka spędzała czas z mężem i jego synem Mateuszem.

Byłam wtedy na obozie, więc powiedziano mi dopiero następnego dnia, kiedy już mój tata i mój brat tam byli w drodze do mnie, żeby przyjechać i się spotkać. Na szczęście byłam bardzo związana z tymi ludźmi, z którymi spędzałam wtedy wakacje, więc oni mnie także otoczyli wsparciem - wyznała córka Ewy.

Córka Ewy Sałackiej przywiązała się do babci. Nazwała po niej córkę

Odejście Ewy Sałackiej bardzo zmieniło życie całej rodziny. Śmierć mamy, żony, córki była szokiem dla bliskich gwiazdy. Matylda mocno to przeżyła. Oparciem była dla niej ukochana babcia. To właśnie na jej cześć nazwała córeczkę.

Po śmierci mojej mamy byłam blisko z moją babcią. Spędzałyśmy ze sobą dużo czasu razem, nawet podróżowałyśmy, kiedy i ona wyszła z tej żałoby. Była dla mnie taką drugą opiekunką, poza moim tatą. Potem te role odwróciły się. Babcia zmarła w 2021 r. i przez ostatnie lata to ja się nią opiekowałam. Babcia nie zastąpiła mi mamy, ale była taką najważniejszą kobietą w moim życiu poza mamą. I właśnie z tego względu moja babcia zmarła w 2021 r., a moja córka urodziła się w 2022 r. i na pamiątkę po babci nazwałam moją córkę Barbara - wyznała Faktowi Matylda Kirstein.

Po latach Matylda żałuje, że nie mogła spędzić z mamą więcej czasu. Sałacka zmarła, gdy jej córka była jeszcze dzieckiem. Ewa i jej pociecha nie zdążyły zbudować dojrzałej relacji:

Mama była wyjątkowa, bo choć sporo pracowała, byłam dzieckiem wyczekanym, które kochała i poświęcała mi swą uwagę. Dobrze, że miałam choć te 12 lat z nią, żałuję, że to było tak krótko, bo jeszcze w wieku 12 lat wielu tematów nie da się przegadać. Gdyby kilka lat dłużej ze mną była, to na pewno też nasza relacja weszłaby na inny poziom.

Grób aktorki Ewy Sałackiej-Kirstein. Niezapomniani