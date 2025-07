Hulk Hogan nie żyje. Miał 71 lat. Co się stało?

Hulk Hogan, legendarny wrestler, zmarł w wieku 71 lat. Informację przekazał portal TMZ Sports.

Hogan był amerykańskim wrestlerem i aktorem. Wielu uznawało go za najlepszego w swoim sportowym fachu. Popularność zdobył już w latach 80., a dzięki stylowi walk i bycia poza ringiem, rozpropagował wrestling, który wcześniej był lubiany i śledzony przez wąskie grono odbiorców. Już wtedy ciągnęło go do show-biznesu.

Zobacz także: Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Grób w niezwykłej kwaterze. Obok leży mistrz

Hulk, choć był wielki i wyglądał groźnie, sprawił, że wrestling stał się rozrywką dla całej rodziny. W końcu zaczął też dostawać role w filmach, serialach - gdzie czasami grywał sam siebie, użyczał także swojego głosu oraz wizerunku w grach komputerowych, a nawet miał swój show.

Grał w serialu "Grom w raju", w 2019 r. pojawił się w serialu "Goldbergowie", wystąpił w muzycznym klipie swojej córki, w 2001 r. zagrał w "Strażniku Teksasu", a wcześniej w "Słonecznym patrolu" czy "Drużynie A". Jego charakterystyczną twarz i posturę można było zobaczyć w produkcjach "Rocky III", "Klub tajnych agentów", "Muskularny Święty Mikołaj", "Szklanką po łapkach", "Pan niania", "Gremliny 2". Prowadził programy "American Gladiators" i "Hulk Hogan’s Celebrity Championship Wrestling". Występował w reality show "Uparty jak Hogan" i "Uparta jak Brook".

Prężnie działał też w sieci. Jego instagramowe konto zyskało aż 2,5 mln fanów. Mimo że gwiazdor miał mieć problemy zdrowotne, regularnie pojawiały się na nim zdjęcia i nagrania. Ostatnie - zaledwie dzień przed śmiercią.

Spoczywaj w pokoju - piszą tam teraz wielbiciele Hulka.

Zobacz także: Ewa Sałacka zmarła, jej córka dowiedziała się dzień później. To był koszmarny wypadek, który zakończył się tragedią

Hulk Hogan zmarł nagle. Co się stało?

W czwartek rano, 24 lipca, do domu 71-letniej legendy WWE w Clearwater na Florydzie wysłano lekarzy. Medycy stwierdzili, że doszło do "zatrzymania akcji serca". Zaledwie kilka tygodni temu żona Hogana, Sky, zdementowała plotki o tym, że gwiazdor jest w śpiączce, twierdząc, że jego serce jest silne, a jej partner ma się dobrze. Hulk wracał do zdrowia po operacjach.

Od dłuższego czasu pojawiały się doniesienia o tym, że celebryta jest na łożu śmierci. Bliscy tłumaczyli, że Hogan musi się wzmocnić po zabiegu, który miał w maju - wykonywano go na szyi Hulka.

Zobacz także: Kelly Osbourne zaręczyła się 2 tygodnie przed śmiercią ojca. Ozzy Osbourne zdążył to zobaczyć!

Tymczasem według zagranicznych mediów sportowiec i showman zmarł na atak serca. Oczywiście, gdy stało się jasne, że Hoganowi coś dolega, usiłowano go ratować. Wezwano służby medyczne, a przy rezydencji Hulka pojawiła się policja. 71-latek został wyniesiony z domu na noszach i przetransportowany do karetki. Działania medyków nie przyniosły rezultatu, Hogan zmarł.

Odszedł niedługo przed urodzinami. Pozostawił żonę i dzieci

Hulk Hogan, a właściwie Terry Gene Bollea, urodził się 11 sierpnia 1953 r. Miał włoskie, francuskie i panamskie pochodzenie. W 1983 r. ożenił się z Lindą, małżonkowie doczekali się dwójki dzieci - Nicka i Brooke. W 2009 r. związek Hulka się rozpadł, doszło do rozwodu. W 2010 r. Hogan ożenił się po raz drugi, ale i ta relacja zakończyła się rozwodem. W 2023 r. gwiazdor poślubił Sky Daily (która obecnie ma 45 lat), jednak małżonkowie nie nacieszyli się sobą.

Hulk Hogan zmarł w wieku 71 lat 24 lipca 2024 r., a więc zaledwie kilkanaście dni przed 72. urodzinami.

Zobacz także: Hulk Hogan miał zgolić charakterystyczne wąsy za 5 mln dol.

Zobacz więcej zdjęć. Nie żyje Malcolm-Jamal Warner, aktor z serialowego hitu "The Bill Cosby Show". Zmarł miesiąc przed 55. urodzinami

Nie żyje Ozzy Osbourne Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.