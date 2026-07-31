Znamy nową Miss Supranational 2026. Oto wyniki! Kto wygrał?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-31 23:09

Festiwal Piękna w Nowym Sączu oficjalnie się rozpoczął. 31 lipca odbył się wyczekiwany finał wyborów Miss Supranational 2026, podczas którego zaprezentowały się dziesiątki kandydatek z całego świata. Wiemy już, która z nich zdobyła koronę i prestiżowy tytuł na najbliższy rok. Oto nowa zwyciężczyni.

Do Polski zjechało blisko 70 uczestniczek z różnych zakątków globu, aby rywalizować o koronę Miss Supranational 2026. To właśnie ten konkurs zainaugurował tegoroczny Festiwal Piękna w Nowym Sączu, dostarczając wielu wrażeń miłośnikom tego typu wydarzeń oraz osobom kibicującym poszczególnym krajom. Na miejscu obecna była Eduarda Da Silva Braum, zwyciężczyni poprzedniej edycji z Brazylii, gotowa do przekazania tytułu nowej laureatce. Kto ostatecznie triumfował?

Festiwal Piękna 2026 zainaugurowany

Wielki finał Miss Supranational 2026, z udziałem przedstawicielek niemal 70 państw, miał miejsce 31 lipca. Kandydatki włożyły mnóstwo pracy w przygotowania do tego decydującego momentu, jednak główna wygrana i zaszczytny tytuł mogły trafić tylko do jednej z nich. Imprezę poprowadzili Ida Nowakowska w duecie z Fezile Mkhize z RPA (Mister Supranational 2024). Na scenie pojawiły się również gwiazdy: Oktavvia oraz byłe uczestniczki Eurowizji reprezentujące Polskę – Alicja Szemplińska i Blanka.

Polecany artykuł:

Bartosz Gwiazda reprezentuje Polskę na Mister Supranational 2026. Kim jest przy…

Wyniki Miss Supranational 2026. Zwyciężczyni i wynik Polki

O ostatecznym werdykcie zadecydowało jury, w którym zasiadły między innymi Ilona Krawczyńska oraz Agnieszka Hyży. Główną nagrodę zdobyła 28-letnia Katrina Llegado reprezentująca Filipiny. Zwyciężczyni Miss Supranational otrzymała nie tylko zaszczytną koronę, ale również nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy dolarów.

W gronie ścisłych finalistek znalazły się także zachwycające reprezentantki Brazylii, Czech, Francji oraz Nigerii. Do etapu półfinałowego, obejmującego dwanaście kandydatek, zakwalifikowały się natomiast uczestniczki z Wietnamu, Tanzanii, Indii, Wenezueli, Indonezji, Hiszpanii oraz Polski. Oliwia Mikulska pomyślnie przeszła eliminacje, zostawiając w tyle wiele rywalek i dołączając do top 12, jednak ostatecznie nie awansowała do ścisłej piątki. Uhonorowano ją natomiast tytułem dla najpiękniejszej uczestniczki z Europy.

Dwie uśmiechnięte kandydatki Miss Supranational w wiankach i białych sukniach. O finale w Nowym Sączu przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 28

Czołowa piątka Miss Supranational 2026

  • Miss Supranational 2026: Katrina Llegado (28 lat) – Filipiny
  • I Wicemiss: Ève Gilles (22 lata) – Francja
  • II Wicemiss: Lara Marina (19 lat) – Brazylia
  • III Wicemiss: Ndah Eno (18 lat) – Nigeria
  • IV Wicemiss: Karolína Gorylová (27 lat) – Czechy
Sonda
Śledzisz konkursy piękności?
Została Miss Świata i zniknęła. Dlaczego Karolina Bielawska nie jest gwiazdą telewizji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MISS SUPRANATIONAL
FESTIWAL PIĘKNA