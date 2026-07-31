Znamy nową Miss Supranational 2026. Oto wyniki! Kto wygrał?

Do Polski zjechało blisko 70 uczestniczek z różnych zakątków globu, aby rywalizować o koronę Miss Supranational 2026. To właśnie ten konkurs zainaugurował tegoroczny Festiwal Piękna w Nowym Sączu, dostarczając wielu wrażeń miłośnikom tego typu wydarzeń oraz osobom kibicującym poszczególnym krajom. Na miejscu obecna była Eduarda Da Silva Braum, zwyciężczyni poprzedniej edycji z Brazylii, gotowa do przekazania tytułu nowej laureatce. Kto ostatecznie triumfował?

Festiwal Piękna 2026 zainaugurowany

Wielki finał Miss Supranational 2026, z udziałem przedstawicielek niemal 70 państw, miał miejsce 31 lipca. Kandydatki włożyły mnóstwo pracy w przygotowania do tego decydującego momentu, jednak główna wygrana i zaszczytny tytuł mogły trafić tylko do jednej z nich. Imprezę poprowadzili Ida Nowakowska w duecie z Fezile Mkhize z RPA (Mister Supranational 2024). Na scenie pojawiły się również gwiazdy: Oktavvia oraz byłe uczestniczki Eurowizji reprezentujące Polskę – Alicja Szemplińska i Blanka.

Wyniki Miss Supranational 2026. Zwyciężczyni i wynik Polki

O ostatecznym werdykcie zadecydowało jury, w którym zasiadły między innymi Ilona Krawczyńska oraz Agnieszka Hyży. Główną nagrodę zdobyła 28-letnia Katrina Llegado reprezentująca Filipiny. Zwyciężczyni Miss Supranational otrzymała nie tylko zaszczytną koronę, ale również nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy dolarów.

W gronie ścisłych finalistek znalazły się także zachwycające reprezentantki Brazylii, Czech, Francji oraz Nigerii. Do etapu półfinałowego, obejmującego dwanaście kandydatek, zakwalifikowały się natomiast uczestniczki z Wietnamu, Tanzanii, Indii, Wenezueli, Indonezji, Hiszpanii oraz Polski. Oliwia Mikulska pomyślnie przeszła eliminacje, zostawiając w tyle wiele rywalek i dołączając do top 12, jednak ostatecznie nie awansowała do ścisłej piątki. Uhonorowano ją natomiast tytułem dla najpiękniejszej uczestniczki z Europy.

28

Czołowa piątka Miss Supranational 2026

Miss Supranational 2026: Katrina Llegado (28 lat) – Filipiny

Katrina Llegado (28 lat) – Filipiny I Wicemiss: Ève Gilles (22 lata) – Francja

Ève Gilles (22 lata) – Francja II Wicemiss: Lara Marina (19 lat) – Brazylia

Lara Marina (19 lat) – Brazylia III Wicemiss: Ndah Eno (18 lat) – Nigeria

Ndah Eno (18 lat) – Nigeria IV Wicemiss: Karolína Gorylová (27 lat) – Czechy

Sonda Śledzisz konkursy piękności? Tak Nie Czasami oglądam