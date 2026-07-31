Polka zachwyciła podczas Miss Supranational 2026! Które miejsce zajęła Oliwia Mikulska?

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-31 22:29

W piątek, 31 lipca 2026 roku odbyła się uczta dla fanów konkursów piękności. Finał Miss Supranational 2026 zorganizowano w w Nowym Sączu. To tam spotkały się uczestniczki z całego świata, a Polskę reprezentowała Oliwia Mikulska. Nasza piękność przeszła do półfinału najpiękniejszych kobiet świata! Które miejsce zajęła?

Piękna Polka, Oliwia Mikulska wystartowała w konkursie Miss Supranational 2026 po tym, jak w 2025 roku zgarnęła koronę Miss Polski. Również pośród piękności z całego świata Oliwia błysnęła kreacjami, gracją i oczywiście urodą. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Miss Polski dostała się do pierwszej dwunastki najpiękniejszych!  

Miss Supranational 2026. Jak wypadła Polska?

Blisko 70 uczestniczek z całego świata wystąpiło na gali finałowej konkursu Miss Supranational 2026. Oliwia Mikulska na tym tle zaprezentowała się rewelacyjnie i przez koleje etapy szła jak burza! Wystąpiła w eleganckim stroju narodowym czy bikini, zachwycając jury na tyle mocno, że pokonała kilkadziesiąt pań i dostała się do finałowej dwunastki. Niestety, nie udało jej się potem przejść do czołowej piątki, czyli finału, ale za to otrzymała wyjątkowe wyróżnienie - tytuł Miss Supranational Europy.

Piękna reprezentantka naszego kraju jest ceniona za otwartość i budowanie doskonałych relacji z konkurentkami. Ostatni triumf Polski w tych wyborach miał miejsce w 2011 roku, a koronę zdobyła wtedy Monika Lewczuk.

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Kim jest Oliwia Mikulska?

W połowie lipca 2026 Oliwia Mikulska obroniła pracę licencjacką na kierunku finanse i rachunkowość. Teraz założyła szarfę reprezentantki Polski w finale Miss Supranational. Za dwa dni piękna półfinalistka sceny międzynarodowej odda prestiżową koronę Miss Polski swojej następczyni.

Droga do kariery Mikulskiej nie była usłana różami Były porażki i katorżnicza praca. Niewiele osób pamięta, że Oliwia do konkursu Miss Polski zgłaszała się dwa razy. Pierwsza próba zakończyła się porażką. Zawalczyła i w końcu wygrała!

Oliwia Mikulska w koronkowej sukni. Obok na miniaturach suknia na manekinie. O Miss Supranational 2026 przeczytasz na SE.
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