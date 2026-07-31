Wielkie kwiaty, suknia ze słoniami i chemiczka z... Francji. Takie stroje zaprezentowano na Miss Supranational 2026

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-31 20:59

Festiwal Piękna 2026 w Nowym Sączu rozpoczął się magiczną galą Miss Supranational 2026. Zanim sędziowie wybiorą zwyciężczynię spośród niemal 70 uczestniczek, kandydatki zaprezentowały się w zjawiskowych strojach narodowych. Niektóre kreacje wywołały ogromne emocje na widowni! Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Gala Miss Surpranational 2026. Dziesiątki pięknych kandydatek marzą o koronie

Nowosądecki Festiwal Piękna po raz kolejny wyłoni triumfatorkę konkursu Miss Supranational. Gospodarzami tego wyjątkowego wieczoru zostali Ida Nowakowska oraz były Mister Supranational z RPA, Fezile Mkhize. Na samym początku publiczność mogła podziwiać zawsze wyczekiwany pokaz strojów narodowych, które nierzadko budzą ogromne emocje.

Stroje narodowe pełne pomysłów. Ptactwo, słonie i... Maria Skłodowska-Curie?

Taka prezentacja to doskonały moment na ukazanie światu bogactwa własnej kultury, historii oraz fauny i flory. Każdego roku kandydatki próbują zwrócić na siebie uwagę unikalnymi projektami strojów, które zapadną w pamięć jurorom. W obecnej edycji można było zobaczyć zarówno klasyczną elegancję, jak i bardziej odważne, awangardowe pomysły.

Nie da się ukryć, że na scenie dominowały motywy roślinne i zwierzęce. Łotyszka zaprezentowała się z ogromnym bocianem, podczas gdy inne uczestniczki wybrały lwy, słonie czy egzotyczne ptaki. Ogromne poruszenie wśród polskiej publiczności wywołała jednak reprezentantka Francji, która wystąpiła w kreacji przypominającej niektórym postać Marii Skłodowskiej-Curie, trzymając w dłoni chemiczne naczynie.

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Festiwal Piękna trwa. Kiedy wybory Miss Polski?

Kolejnym punktem programu będzie finał wyborów Miss Polski. Zwyciężczyni otrzyma m.in. możliwość reprezentowania kraju na najważniejszych konkursach międzynarodowych. Wydarzenie to będzie transmitowane w niedzielę, 2 sierpnia, o godzinie 19:55 w Polsacie. Na scenie pojawią się znani artyści, w tym Cleo, Tatiana Okupnik oraz Antek Smykiewicz. Natomiast w niedzielę, 9 sierpnia, zobaczymy retransmisję gali Mister Supranational 2026.

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