Wielkie kwiaty, suknia ze słoniami i chemiczka z... Francji. Takie stroje zaprezentowano na Miss Supranational 2026

Nowosądecki Festiwal Piękna po raz kolejny wyłoni triumfatorkę konkursu Miss Supranational. Gospodarzami tego wyjątkowego wieczoru zostali Ida Nowakowska oraz były Mister Supranational z RPA, Fezile Mkhize. Na samym początku publiczność mogła podziwiać zawsze wyczekiwany pokaz strojów narodowych, które nierzadko budzą ogromne emocje.

Stroje narodowe pełne pomysłów. Ptactwo, słonie i... Maria Skłodowska-Curie?

Taka prezentacja to doskonały moment na ukazanie światu bogactwa własnej kultury, historii oraz fauny i flory. Każdego roku kandydatki próbują zwrócić na siebie uwagę unikalnymi projektami strojów, które zapadną w pamięć jurorom. W obecnej edycji można było zobaczyć zarówno klasyczną elegancję, jak i bardziej odważne, awangardowe pomysły.

Nie da się ukryć, że na scenie dominowały motywy roślinne i zwierzęce. Łotyszka zaprezentowała się z ogromnym bocianem, podczas gdy inne uczestniczki wybrały lwy, słonie czy egzotyczne ptaki. Ogromne poruszenie wśród polskiej publiczności wywołała jednak reprezentantka Francji, która wystąpiła w kreacji przypominającej niektórym postać Marii Skłodowskiej-Curie, trzymając w dłoni chemiczne naczynie.

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Festiwal Piękna trwa. Kiedy wybory Miss Polski?

Kolejnym punktem programu będzie finał wyborów Miss Polski. Zwyciężczyni otrzyma m.in. możliwość reprezentowania kraju na najważniejszych konkursach międzynarodowych. Wydarzenie to będzie transmitowane w niedzielę, 2 sierpnia, o godzinie 19:55 w Polsacie. Na scenie pojawią się znani artyści, w tym Cleo, Tatiana Okupnik oraz Antek Smykiewicz. Natomiast w niedzielę, 9 sierpnia, zobaczymy retransmisję gali Mister Supranational 2026.

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