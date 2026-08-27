Obowiązkowe napiwki w restauracjach? Magda Gessler stawia sprawę jasno

Magda Gessler o doliczaniu do rachunku

Magda Gessler uchodzi za niekwestionowaną ekspertkę w świecie kulinariów. Gwiazda znana widzom z "Kuchennych rewolucji" oraz jurorka programu "MasterChef", a prywatnie restauratorka z bogatym doświadczeniem, podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi napiwków. W wywiadzie udzielonym portalowi Eska.pl zwróciła uwagę na rozwiązania, które uważa za godne naśladowania. Restauratorka wskazała na modele panujące we Francji i we Włoszech jako przykłady idealnych rozwiązań.

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Magda Gessler stanowczo o napiwkach

Ja jestem za Francją, Włochami. Włosi tak biorą napiwek, że nawet tego nie czujesz i jeszcze dziękują - mówi Magda Gessler.

Koszmarne doświadczenia w Stanach Zjednoczonych

Znana restauratorka nie miała wątpliwości, gdy zapytano ją o kraj, w którym kultura dawania napiwków budzi jej największe zastrzeżenia. Bez wahania wskazała na praktyki obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, uznając je za wyjątkowo niekorzystne z perspektywy gościa.

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Jeśli chodzi o Amerykę, to jest tragedia, bo jednak niezależnie od tego, co jesz, a często, na przykład, jadłam w restauracji Gordona Ramsaya w Las Vegas steki, które były niejadalne, a mimo to musiałam zapłacić 30% napiwku! I wręcz wybiegają za tobą, jeśli tego napiwku nie dostaną i są groźni – to nie jest miłe. Uważam więc to za barbarzyństwo totalne.

Serwis wliczony przy większej liczbie gości

Gospodyni "Kuchennych rewolucji" podkreśla, że automatyczne doliczanie opłaty serwisowej ma rację bytu w określonych sytuacjach. Według niej takie rozwiązanie sprawdza się przy obsłudze dużych grup, kiedy to personel musi włożyć znacznie więcej pracy w zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi.

Uważam, że powyżej sześciu osób należy wliczać – ale ze świadomością gościa – 10% napiwku, bo to jest wyjątkowy wysiłek dla ekipy, tak? A la carte, sześć osób, powyżej sześciu osób – to się wpisuje w kartę.

To gość decyduje w restauracji

Sprawa wygląda jednak zupełnie inaczej, gdy mowa o obsłudze mniejszych stolików. Zdaniem ekspertki to na barkach kelnera spoczywa zadanie odpowiedniego zmotywowania gościa. Profesjonalna i miła obsługa to klucz, by klient sam z siebie postanowił zostawić napiwek adekwatny do jakości świadczonych usług.