Wielki powrót sióstr Owens po 28 latach

Dla wielu osób, które w latach 90. śledziły losy rodziny Owensów, informacja o powrocie tego tytułu jest niczym podróż w czasie. Film „Totalna magia” (tytuł oryginalny: Practical Magic) z 1998 roku zyskał przez lata status produkcji kultowej. Historia dwóch sióstr, które mimo rodzinnej klątwy próbują odnaleźć miłość i szczęście, rezonowała z milionami widzów. Teraz, po 28 latach od premiery pierwowzoru, wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała oficjalny zwiastun kontynuacji zatytułowanej „Practical Magic 2”, czyli "Totalna magia 2".

Największym atutem nowej produkcji jest bez wątpienia powrót oryginalnych gwiazd. Sandra Bullock ponownie wcieli się w rolę opanowanej Sally, a Nicole Kidman powróci jako charyzmatyczna Gillian. Obie aktorki zaangażowały się w projekt nie tylko jako odtwórczynie głównych ról, ale także jako producentki, co daje nadzieję na zachowanie ducha oryginału, który tak bardzo pokochali widzowie.

Nicole Kidman znów jest singielką!

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Nowa ekipa i znane twarze

Za reżyserię kontynuacji odpowiada Susanne Bier, ceniona za umiejętne budowanie emocjonalnych narracji. Scenariusz filmu przygotował zespół doświadczonych twórców: Akiva Goldsman, Georgia Pritchett oraz Kelly Marcel. Fabuła nowej części ma nawiązywać do książki „The Book of Magic” autorstwa Alice Hoffman, co sugeruje, że filmowa opowieść będzie miała solidne literackie podstawy i pogłębi losy niezwykłej rodziny.

Fani mogą również liczyć na powrót innych ważnych postaci. W obsadzie znaleźli się bowiem Dianne Wiest oraz Stockard Channing, które w pierwszej części stworzyły niezapomniane kreacje ciotek, wprowadzających młodsze pokolenie w świat czarów. Obok nich na ekranie pojawią się także nowi aktorzy, w tym Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña oraz Solly McLeod, co zwiastuje międzypokoleniowy wymiar opowieści.

Dlaczego pokochaliśmy tę historię?

Sukces „Totalnej magii” z lat 90. nie opierał się wyłącznie na elementach fantasy. Dla pokolenia dzisiejszych osób 50+ był to przede wszystkim film o sile kobiecości, siostrzeństwie i odwadze do bycia sobą wbrew oczekiwaniom otoczenia. Klimatyczny dom na wyspie, wspólne przyrządzanie „margarity o północy” i wzajemne wsparcie sióstr stały się obrazami, które na stałe wpisały się w pamięć widzów. Powrót do tego świata po niemal trzydziestu latach to dla wielu okazja do powrotu do czasów własnej młodości i przypomnienia sobie wartości, które wtedy były najważniejsze.

Sandra Bullock

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Kiedy premiera „Totalnej magii 2”?

Zgodnie z zapowiedziami, film ma trafić do kin we wrześniu 2026 roku. Polska premiera kinowa filmu "Totalna magia 2" odbędzie się 11 września 2026 roku (światowa premiera zaplanowana jest na 9 września 2026 roku).

Choć na ostateczny efekt przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, opublikowany zwiastun już teraz wywołuje dyskusje i wspomnienia. To doskonały pretekst, by odświeżyć sobie pierwszą część filmu i przygotować się na kolejne spotkanie z rodziną Owensów, która udowadnia, że prawdziwa magia nigdy nie przemija.

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