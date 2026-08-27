Dolly Parton nie żyje. Tak uczcił jej pamięć brytyjski pałac królewski

Dolly Parton zmarła we wtorek, 25 sierpnia, w wieku 80 lat po krótkiej walce z chorobą nowotworową. Wiadomość o jej odejściu pogrążyła w żałobie miliony fanów i całą branżę muzyczną. Hołd zmarłej legendzie oddały osoby z całego świata, a wśród nich znalazł się także brytyjski dwór. W Londynie przygotowano wyjątkowy gest, który z pewnością zaskoczył zgromadzonych przed siedzibą monarchy mieszkańców i turystów.

Brytyjska gwardia królewska zagrała przebój Dolly Parton

Po śmierci 80-letniej gwiazdy muzycy Gwardii Coldstream postanowili w symboliczny sposób uczcić jej pamięć. Podczas oficjalnej ceremonii zmiany warty przed Pałacem Buckingham tradycyjne marsze wojskowe na chwilę ustąpiły miejsca muzyce Dolly Parton.

Orkiestra Gwardii Coldstream, której członkowie wystąpili w galowych czerwonych mundurach i charakterystycznych wysokich czapach, zaprezentowała orkiestrową wersję utworu "9 to 5". Wielki przebój Parton z 1980 r. zabrzmiał na oczach setek osób zgromadzonych przed oficjalną rezydencją monarchy.

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Taki gest ze strony Gwardii Królewskiej jest wyjątkowym sposobem oddania hołdu artystce. Wykonanie jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów Dolly Parton przed Pałacem Buckingham stało się symbolicznym przypomnieniem o jej ogromnym wpływie na światową kulturę i dorobku budowanym przez ponad sześć dekad.

Relacje Dolly Parton z brytyjską rodziną królewską

Choć Dolly Parton nigdy nie zabiegała o bliskie relacje z brytyjskim dworem, jej biografia ma kilka wyjątkowych rozdziałów związanych z rodziną królewską. W 2023 r. artystka, z powodu napiętego grafiku, odmówiła nawet zaproszenia na popołudniową herbatę od księżnej Kate.

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Znacznie wcześniej doszło jednak do jej pamiętnego spotkania z królową Elżbietą II. W 1977 r. Parton pojawiła się w Wielkiej Brytanii na gali Royal Variety Show w Glasgow, zorganizowanej z okazji Srebrnego Jubileuszu monarchini.

Dolly Parton bała się królowej

Co ciekawe, wokalistka dowiedziała się o tym, że wystąpi przed królową, dopiero na pokładzie samolotu lecącego do Wielkiej Brytanii. Później wspominała, że poczuła się wtedy jak mała dziewczynka, której spełnia się marzenie o poznaniu królowej.

Mimo ogromnej sławy bezpośrednia rozmowa z Elżbietą II była dla niej źródłem sporego stresu. Dolly Parton panicznie bała się, że podczas spotkania popełni gafę i nieprawidłowo dygnie przed monarchinią. Królowa szybko jednak sprawiła, że napięcie minęło. Powitała artystkę za kulisami z ogromnym ciepłem i dystansem do sztywnego protokołu.

Dziś, po śmierci Dolly Parton, muzyka jednej z największych gwiazd country ponownie zabrzmiała przed Pałacem Buckingham. Tym razem był to uroczysty hołd złożony przez Gwardię Królewską artystce, której piosenki od dekad znają miliony ludzi na całym świecie.

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