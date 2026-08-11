Monika Olejnik i jej stare zdjęcia. Tak ikona TVN wyglądała na początku kariery

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-11 16:03

Monika Olejnik (70 l.) to znana i od wielu lat budząca emocje dziennikarka. Ostatnio prowadząca program "Kropka nad i" otworzyła swoje fotograficzne archiwum z okazji 25-lecia stacji TVN24. Zobacz archiwalne kadry, które pokazała internautom, i przenieś się w czasie, by zobaczyć jak zmieniła się na przestrzeni lat!

Monika Olejnik, słynąca z ostrych wywiadów i wyrazistego prowadzenia programów publicystycznych, to od lat doskonale znana postać w polskich mediach. Burzliwe dyskusje z zapraszanymi osobami często same stają się punktem zapalnym wielu debat.

Obchody ćwierćwiecza TVN24, w które wplątała się smutna wiadomość o odejściu Andrzeja Morozowskiego, skłoniły Olejnik do sięgnięcia po dawne fotografie. Na swoich profilach społecznościowych udostępniła kolekcję wspomnień, w tym dotąd niepublikowane, czarno-białe zdjęcie.

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Monika Olejnik jest jedną z twarzy TVN. Tak się zmieniała

Dziennikarską ścieżkę Monika Olejnik rozpoczęła na początku lat 80. w Polskim Radiu. W 1987 roku relacjonowała katastrofę samolotu w Lesie Kabackim, a niedługo potem angażowała się po stronie "Solidarności" podczas historycznych wyborów. Okres transformacji ustrojowej związał ją z TVN, gdzie od 1997 roku (z niewielką przerwą) prowadzi swój program "Kropka nad i", który zagwarantował jej pozycję gwiazdy.

Z okazji obchodzonego w 2026 roku jubileuszu 25-lecia TVN24, zespół redakcyjny wyruszył w podróż po kraju, dzieląc się przy tym swoimi początkami. Podobnie jak Anita Werner, która udostępniła zdjęcie z 2001 roku, również Monika Olejnik pochwaliła się swoimi wspomnieniami. W materiale wideo umieściła wspomnianą wcześniej czarno-białą fotografię ze swoich pierwszych lat w zawodzie.

"TVN24 nie spadł z kosmosu, ale sięga do kosmosu. 25. urodziny! Jesteśmy jak zespół rockowy w nieustannej trasie. Występujemy przez 24h na dobę - dookoła ciągle nowe fakty, radość, łzy, tragedia, szczęście, wybory, deszcz, mróz, upał - a my non stop na scenie wydarzeń" - napisała.

Uśmiechnięta Monika Olejnik w białym golfie. Obok na miniaturze jej stare zdjęcie, o czym przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 30

Do dziś wywołuje wielkie kontrowersje. Lubi też się wystroić

Mimo 70 lat na karku, dziennikarka wciąż wzbudza skrajne emocje ze względu na bezkompromisowy ton swoich wywiadów, przyciągając zarówno krytyków, jak i zagorzałych fanów. Trzeba jej jednak przyznać rewelacyjną kondycję oraz to, że stanowi motywację dla wielu kobiet w walce z chorobą nowotworową.

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Poza telewizyjnymi starciami, ogromne zainteresowanie budzą też jej stylizacje. Jak sama przyznała w rozmowie z "Super Expressem", lubi przyciągać wzrok swoimi strojami. Niedawno można było ją zobaczyć na czerwonym dywanie podczas festiwalu w Cannes.

Poza telewizyjnymi starciami, ogromne zainteresowanie budzą jej stylizacje. Jak sama przyznała w rozmowie z "Super Expressem", lubi przyciągać wzrok swoimi strojami. Ostatnio można było ją zobaczyć na czerwonym dywanie podczas festiwalu w Cannes.

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OLEJNIK MONIKA
MONIKA OLEJNIK