Monika Olejnik i jej stare zdjęcia. Tak ikona TVN wyglądała na początku kariery

Monika Olejnik, słynąca z ostrych wywiadów i wyrazistego prowadzenia programów publicystycznych, to od lat doskonale znana postać w polskich mediach. Burzliwe dyskusje z zapraszanymi osobami często same stają się punktem zapalnym wielu debat.

Obchody ćwierćwiecza TVN24, w które wplątała się smutna wiadomość o odejściu Andrzeja Morozowskiego, skłoniły Olejnik do sięgnięcia po dawne fotografie. Na swoich profilach społecznościowych udostępniła kolekcję wspomnień, w tym dotąd niepublikowane, czarno-białe zdjęcie.

Monika Olejnik jest jedną z twarzy TVN. Tak się zmieniała

Dziennikarską ścieżkę Monika Olejnik rozpoczęła na początku lat 80. w Polskim Radiu. W 1987 roku relacjonowała katastrofę samolotu w Lesie Kabackim, a niedługo potem angażowała się po stronie "Solidarności" podczas historycznych wyborów. Okres transformacji ustrojowej związał ją z TVN, gdzie od 1997 roku (z niewielką przerwą) prowadzi swój program "Kropka nad i", który zagwarantował jej pozycję gwiazdy.

Z okazji obchodzonego w 2026 roku jubileuszu 25-lecia TVN24, zespół redakcyjny wyruszył w podróż po kraju, dzieląc się przy tym swoimi początkami. Podobnie jak Anita Werner, która udostępniła zdjęcie z 2001 roku, również Monika Olejnik pochwaliła się swoimi wspomnieniami. W materiale wideo umieściła wspomnianą wcześniej czarno-białą fotografię ze swoich pierwszych lat w zawodzie.

"TVN24 nie spadł z kosmosu, ale sięga do kosmosu. 25. urodziny! Jesteśmy jak zespół rockowy w nieustannej trasie. Występujemy przez 24h na dobę - dookoła ciągle nowe fakty, radość, łzy, tragedia, szczęście, wybory, deszcz, mróz, upał - a my non stop na scenie wydarzeń" - napisała.

30

Do dziś wywołuje wielkie kontrowersje. Lubi też się wystroić

Mimo 70 lat na karku, dziennikarka wciąż wzbudza skrajne emocje ze względu na bezkompromisowy ton swoich wywiadów, przyciągając zarówno krytyków, jak i zagorzałych fanów. Trzeba jej jednak przyznać rewelacyjną kondycję oraz to, że stanowi motywację dla wielu kobiet w walce z chorobą nowotworową.

ZOBACZ TEŻ: Tupac Shakur zginął 30 lat temu, teraz ruszył proces o jego zabójstwo. Oskarżony pogrążył się własną książką?

Poza telewizyjnymi starciami, ogromne zainteresowanie budzą też jej stylizacje. Jak sama przyznała w rozmowie z "Super Expressem", lubi przyciągać wzrok swoimi strojami. Niedawno można było ją zobaczyć na czerwonym dywanie podczas festiwalu w Cannes.

Poza telewizyjnymi starciami, ogromne zainteresowanie budzą jej stylizacje. Jak sama przyznała w rozmowie z "Super Expressem", lubi przyciągać wzrok swoimi strojami. Ostatnio można było ją zobaczyć na czerwonym dywanie podczas festiwalu w Cannes.

Sonda Lubisz Monikę Olejnik? Tak Nie Nie wiem