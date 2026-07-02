Gwiazda błaga o pomoc dla śmiertelnie chorego synka! Ma tylko 3 lata

Znana aktorka, Marta Chyczewska podzieliła się dramatyczną wiadomością dotyczącą swojej rodziny. Gwiazda m.in. z seriali "Leśniczówka", "Na dobre i na złe", czy "Komisarz Alex" napisała na swoim profilu na Instagramie, że jej 3-letni synek choruje na białaczkę limfoblastyczną typu B. Leon od kilku miesięcy przechodzi intensywne leczenie, a zdesperowana artystka zwróciła do fanów z poruszającym apelem o wsparcie.

Serialowa gwiazda błaga o pomoc dla dziecka

Marta Chyczewska od lat związana jest z filmem, telewizją i teatrem. Widzowie mogą kojarzyć ją również z produkcji Netflixa "Zachowaj spokój". Na początku maja aktorka poinformowała, że jej syn Leon poważnie zachorował i leczony na oddziale onkologii dziecięcej w Paryżu. Ma już za sobą m.in. transfuzje krwi, punkcje szpiku oraz intensywną chemioterapię.

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W emocjonalnym wpisie opublikowanym na Instagramie Chyczewska wyznała, że okrutna diagnoza lekarzy spadła na rodzinę niespodziewanie.

"Wyślijcie nam trochę siły"

20 kwietnia, kiedy cała Polska zbierała pieniądze na chore dzieci, u mojego dziecka zdiagnozowano białaczkę limfoblastyczną typu B. Przed nami długa droga, wyślijcie nam trochę siły.

Aktorka przyznała również, że decyzja o publicznym proszeniu o pomoc była jedną z najtrudniejszych w jej życiu. Podkreśliła jednak, że najważniejsze jest zdrowie syna, a przed nim co najmniej dwa lata wymagającego leczenia.

"Dwa lata leczenia chemią"

Chyba najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale niech się dzieje, co chce. Zrobiłam to. Założyłam zbiórkę, która pomoże nam przetrwać dwa lata leczenia chemią.

Celem zbiórki jest zebranie 200 tys. zł. Środki mają zostać przeznaczone na leczenie Leona we Francji oraz wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem rodziny w czasie walki z chorobą. Na początku lipca 2026 ogłoszono, że darczyńcy przekazali już ponad 27 tys. zł, a kwota stale rośnie.

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Wyruszył na wyprawę wokół Polski by pomagać chorym dzieciom