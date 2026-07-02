Ten gwiazdor "M jak miłość" dołącza do "Tańca z Gwiazdami"! Roznerski: "No i wytańcz te kulę Krzychu"

Wokół kolejnej odsłony "Tańca z Gwiazdami" atmosfera robi się coraz bardziej gorąca. Polsat co chwilę ujawnia kolejnych uczestników, którzy zawalczą o Kryształową Kulę. Zmiany dotyczą też jury. Teraz produkcja tanecznego show ogłosiła, że na parkiecie zobaczymy wielkiego gwiazdora "M jak miłość"!

"No i wytańcz te kulę Krzychu "

Tym razem Polsat oficjalnie potwierdził udział w "Tańcu z Gwiazdami" Krzysztofa Kwiatkowskiego, którego fani kochają za postać Jakuba Karskiego. W "M jak miłość" jego postać jest najbliższym przyjacielem Marcina Chodakowskiego, granego przez Mikołaja Roznerskiego. Czy Krzysztof Kwiatkowski ma szanse na Kryształową Kulę?

No i wytańcz te kulę Krzychu

- życzy przyjacielowi z planu "M jak miłość" Mikołaj Roznerski. Do życzeń aktora dołączyły inne wielkie serialowe gwiazdy, jak Adriana Kalska, Maria Dejmek, Jakub Sokołowski. Oficjalny profil "M jak miłość" też dołożył swoje "3 grosze":

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Znany nie tylko z "M jak miłość"

Krzysztofa Kwiatkowskiego od lat związany jest z telewizją, kinem i teatrem. Fani seriali mogą kojarzyć go też m.in. z "Hotelu 52" i "Pierwszej miłości". Gwiazdor "M jak miłość" wystąpił także w 7. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Informację o jego udziale Polsat podał na oficjalnym profilu na Instagramie. W poście czytamy, że tym razem artysta zamieni scenę teatralną na taneczny parkiet.

Polsat ogłosił to oficjalnie

W rodzinie "Tańca z Gwiazdami" powitamy jesienią Krzysztofa Kwiatkowskiego. Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, znany z takich produkcji serial "Hotel 52", "Pierwsza Miłość" czy "M jak Miłość", a także uczestnik siódmej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", tym razem stanie nie na deskach teatru, a na naszym parkiecie.

Nadal nie znamy pełnej listy uczestników 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo, że kolejne nazwiska będą ogłaszane w najbliższych tygodniach. Ogromne emocje związane są także ze zmianą w składzie jury show Polsatu. Już jest pewne, że Ewa Kasprzyk odchodzi. Kto ją zastąpi?

W jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" Polsat stawia na różnorodność. Pewne już jest, że na parkiecie pojawią się: Helena Englert (wokalistka i aktorka), Dawid Swakowski - "Żurnalista" i Marta "Mandaryna" Wiśniewska (tancerka). Dokładnie 26 czerwca 2026 roku ogłoszono, że fikał będzie też 82-letni Andrzej Rosiewicz.

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