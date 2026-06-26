Wielkie zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". To ona zastąpi Ewę Kasprzyk w roli jurorki?!

Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami". Kto ją zastąpi?

Trwają prace nad dziewiętnastą edycją "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na razie oficjalnie potwierdzono udział dwóch gwiazd - Heleny Englert (26 l.) oraz Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej (48 l.). Chociaż lista z kolejnymi nazwiskami lata już po sieci, to nie zostały jeszcze ogłoszone.

Wiadomo natomiast kto nie pojawi się w nowym sezonie. W minioną środę Polsat przekazał, że z programem rozstaje się Ewa Kasprzyk (69 l.). Aktorka dołączyła do ekipy tanecznego show wiosną 2024. To wtedy po chwilowej przerwie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wrócił na antenę Polsatu i w odświeżonym składzie jury. Zmiany przetrwała jedynie Iwona Pavlović (63 l.), do której dołączyli Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak (42 l.) i Tomasz Wygoda (52 l.).

Od pewnego czasu plotkowano, że znowu zajdą pewne zmiany. Podczas ostatniej edycji internauci niemal po każdym odcinku mieli sporo do powiedzenia na temat jurorów. Obrywało się zarówno "Czarnej mambie", jak i jej kolegom za stołu jurorskiego. W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówiono, że to właśnie Ewa Kasprzyk pożegna się z programem. Jej oceny niejednokrotnie wywoływały burzę w sieci, a internauci potrafili ostro komentować jej werdykty. Co więcej, Kasprzyk nie gryzie się w język także poza programem.

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Anna Mucha zostanie jurorką "Tańca z Gwiazdami"? "Wszystko jest na dobrej drodze"

Po ogłoszeniu odejścia aktorki z "Tańca z Gwiazdami" ruszyła giełda nazwisk osób, które mogłyby ją zastąpić. Jedną z kandydatek ma być Agata Kulesza (54 l.). Ceniona aktorka zdobyła Kryształową Kulę w listopadzie 2008 roku, a w minionym sezonie już raz zastąpiła Kasprzyk w programie.

Producenci mają też mocno zabiegać o inną znaną aktorkę. Ma nią być Anna Mucha (46 l.). Jak informuje portal Pudelek, rozmowy z gwiazdą "M jak miłość" trwają od kilku miesięcy, a propozycja Polsatu ma być dla niej bardzo kusząca.

Aktorka jest bardzo na tak, trwają rozmowy i wszystko jest na dobrej drodze - przekazała osoba z produkcji.

Anna Mucha ma już za sobą doświadczenie w jury. Jako jurorka pojawiła się m.in. w programie TVP2 "Dance Dance Dance". Aktorka znana jest z ciętego języka, więc jeśli te doniesienia się potwierdzą, widzów czeka ciekawa jesień.

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