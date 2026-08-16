Muśnięta słońcem Natsu kusi fanów w czarnym bikini. Influencerka chwali się mocną opalenizną

KP
2026-08-16 17:53

W okresie wakacyjnym mnóstwo osób chętnie korzysta z uroków słonecznej pogody, aby później chwalić się pięknym odcieniem skóry. Do grona entuzjastek wypoczynku w stroju kąpielowym należy bez wątpienia Natalia Karczmarczyk (29 l.). Influencerka znana jako Natsu ponownie wyjęła z szafy skąpe bikini i zaprezentowała fanom efekty wylegiwania się na słońcu.

Natalia Karczmarczyk, działająca w sieci pod pseudonimem Natsu, po raz kolejny przyniosła falę gorąca w mediach społecznościowych za sprawą kadrów, które błyskawicznie zachwyciły jej obserwatorów. Znana twórczyni wprost promienieje radością, co ma swoje uzasadnienie w jej życiu prywatnym. W trakcie udziału w telewizyjnym formacie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" celebrytka zbliżyła się do swojego instruktora, Wojciecha Kuciny, a zakochani chętnie demonstrują wzajemne uczucia.

Influencerka nie unika odważnych kadrów

Będąc jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy strefy online, Natsu perfekcyjnie orientuje się w zasadach budowania osobistej marki i wyznaczania internetowych trendów. Tym samym, regularnie przyciąga wzrok internautów sylwetką oraz starannym wizerunkiem. Gwiazdę, której internetowe poczynania śledzą już dwa miliony użytkowników na Instagramie, regularnie można podziwiać w mocno wyciętych stylizacjach, co zawsze skutkuje lawiną pochlebstw. Ostatnio głównym powodem do dumy stała się jej świeża opalenizna.

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Natsu wskoczyła w czarne bikini i zrobiła sobie sesję na leżaku

Udostępnione w mediach społecznościowych ujęcia udowadniają, że Natsu doskonale łączy wakacyjny luz z dbałością o formę i zjawiskowy wygląd. 29-letnia celebrytka zapozowała przed obiektywem aparatu, relaksując się na komfortowym leżaku w klasycznym, czarnym bikini. Uwagę zwracały ozdobne detale w kształcie rozgwiazd oraz tatuaż, jednak kluczowym elementem całej stylizacji pozostał nieodłączny u influencerki mocny makijaż i zaakcentowane piegi. Sama zainteresowana opisała się krótko jako "Opalona myszka", co natychmiast wywołało falę zachwytu wśród komentujących internautów. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

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Opalona Natsu w czarnym bikini na leżaku. Na miniaturze obok profil influencerki. O jej sesji przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 24

Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina razem od "Tańca z Gwiazdami"

O popularnej twórczyni internetowej zrobiło się niedawno wyjątkowo głośno w mediach tradycyjnych, gdy zdecydowała się na udział w polsatowskim hicie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Chociaż internetowa idolka nie dotarła do decydujących etapów rywalizacji i musiała przełknąć krytykę od surowej jurorki Iwony Pavlović, to z programu prywatnie wyszła jako zwyciężczyni. Między Natsu a przypisanym jej choreografem, Wojciechem Kuciną, zaiskrzyło jeszcze na etapie przygotowań do pierwszego odcinka. Obecnie ta imponująca dwójka tworzy udany związek nie tylko na parkiecie, ale również w życiu prywatnym.

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