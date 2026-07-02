Serio zrobił to publicznie!? Misiek Koterski bezwstydnie włożył tam rękę

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-02 15:45

Michał Koterski jest jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej sieci. Przez lata starał się zmienić wizerunek na niezwykle pobożnego i dobrego ojca. Podczas jednego ze spacerów, postanowił publicznie włożyć rękę tam, gdzie nie do końca powinien. Czego tam szukał?

Kim jest Michał Koterski?

Michał "Misiek" Koterski to polski aktor, prezenter i showman, który popularność zyskał m.in. dzięki kultowej roli Sylwusia w filmach swojego ojca, reżysera Marka Koterskiego. Przez lata jego wizerunek budowały liczne kontrowersje - głośne skandale obyczajowe, hulaszczy tryb życia oraz wieloletnie, ciężkie uzależnienie od alkoholu i narkotyków, z którym zmagał się już od wczesnej młodości. Przełomem w jego biografii stało się głębokie nawrócenie. Koterski otwarcie wyznaje dziś swoją pobożność, podkreślając w wywiadach, że wyjście z nałogów zawdzięcza wyłącznie interwencji Boga i szczerej modlitwie. Ta radykalna przemiana duchowa wpłynęła na całe jego życie. Niedawno można było go zobaczyć w show Canal+ - "Eksperyment. Odsiadka". 

Kluczowe miejsce zajmuje w nim rodzina, a w szczególności syn Fryderyk, będący owocem długoletniego związku z modelką Marcelą Leszczak. Para kilka razy do siebie wracała, jednak w 2025 roku postanowiła definitywnie się rozstać. Na razie nie wiadomo, czy Michał Koterski z kimś się spotyka. Aktor unika odpowiedzi na takie pytania. 

Michał Koterski wkłada rękę tam, gdzie publicznie nie powinien 

Michał Koterski dzieli opiekę nad ukochanym synem z byłą partnerką Marcelą Leszczak. Mężczyzna nigdy nie ukrywał tego, że syn jest dla niego najważniejszy i stara się z nim spędzać jak najwięcej czasu. W różnoraki sposób! Fotoreporterzy przyłapali go podczas jednego z takich spacerów. Szedł on z Fryderykiem i uroczym pieskiem. W pewnym momencie zadziało się coś dziwnego. Aktor postanowił włożyć rękę w swoje spodenki... Trudno powiedzieć, po co i czego tam szukał. Tego możemy się prędko nie dowiedzieć... 

Zobaczcie w naszej galerii Michała Koterskiego, przyłapanego w dziwnej sytuacji! 

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Michał Koterski na spacerze z psem. Obok na miniaturze zbliżenie na zegarek aktora. O szczegółach przeczytasz na SE.
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MICHAŁ KOTERSKI
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