Pacjent zaatakował pielęgniarki i ratowników. Próbowało go obezwładnić 10 osób

Pacjent zaatakował na SOR ratowników medycznych oraz pielęgniarki. - Próbowało go obezwładnić 10 osób, cztery z nich zgłosiły potem obrażenia, jedna jest hospitalizowana - poinformowała PAP Angelika Kawecka, rzeczniczka szpitala.

Do zdarzenia doszło rano w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w dzielnicy Parkitka. Agresor to 20-letni pacjent, który był hospitalizowany. Poszkodowanymi są pielęgniarka, pielęgniarz oraz dwóch ratowników medycznych.

Wezwani policjanci zatrzymali mężczyznę, który jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala.

- To niezwykle trudne doświadczenie dla całego naszego zespołu. Za zaatakowanymi ratownikami medycznymi i pielęgniarkami stoją lata nauki, doświadczenia i codziennej służby drugiemu człowiekowi. Dziś to oni, zamiast nieść pomoc kolejnym pacjentom, zmagają się ze skutkami brutalnej napaści - powiedziała rzeczniczka szpitala.

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Za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.