Górskie szlaki, toskańskie słońce i tajniki Inków. Tak politycy spędzili wakacje [ZDJĘCIA]

Pomimo przerwy wakacyjnej większość polityków koalicji rządowej i opozycji pracowała, odwiedzając miejscowości w całej Polsce i spotykając się z wyborcami. Ale zarówno politycy opozycji, jak i koalicji rządowej znaleźli czas na odpoczynek.

Były premier Mateusz Morawiecki wolne chwile chętnie poświęca najbliższym. Lider Rozwoju Plus zamieścił na Facebooku zdjęcie zrobione na bałtyckiej plaży, na którym jest razem z synami – dorosłym już Jeremiaszem i nastoletnim Ignacym.

Z kolei posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska (62 l.) od lat najlepiej odpoczywa, jeżdżąc konno. Nasz reporter spotkał ją w Akademii Przygoda w Grabówku na Kaszubach, gdzie udowodniła, że jazda konna to dla niej znacznie więcej niż zwykłe hobby.

W polskie krajobrazy uderzyli też inni. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen (39 l.) postawił na mocny wysiłek fizyczny w Tatrach. „Trasa Dolina Chochołowska – Grześ – Rakoń – Wołowiec. Ponad 28 km na nogach. Fantastycznie było” – relacjonował po zrealizowaniu górskiego maratonu.

W Beskidy udał się szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki (46 l.). Zamieścił w sieci klimatyczne zdjęcie z krzyżem w tle, pisząc: „Spod tego Znaku z Beskidu Śląskiego dobrej nocy i dobrego jutra”. Na innych ujęciach pokazał się w towarzystwie dwóch synów.

Nie zabrakło jednak zwolenników zagranicznego słońca. Wiceszefowa PiS Anna Krupka spakowała walizki i wybrała się na wakacje pod palmami w Hiszpanii. „Krótkie wakacje, wieczorny spacer promenadą i chwila, żeby po prostu nacieszyć się tym widokiem” – pozdrawiała internautów.

Poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki (39 l.) postawił na słoneczną Italię. W mediach społecznościowych chwalił się kadrami z wybrzeża Morza Liguryjskiego oraz pamiątkowymi zdjęciami spod słynnej krzywej wieży w Pizie.

Najdalej poniosło jednak posła Lewicy. Krzysztof Śmiszek zafundował sobie wyprawę życia i wyruszył do peruwiańskich Andów. Europoseł opublikował zapierające dech w piersiach zdjęcie na tle słynnego starożytnego miasta Inków – Machu Picchu. Co za widoki!

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